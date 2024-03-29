Равшана Куркова показала фотографии дочери Самиры

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Равшана Куркова отпраздновала первый день рождения дочери Самиры совместной фотосессией, результатами которой актриса поделилась в запретграме. «Моей самой любимой девчонке, непоседе, хулиганке, болтушке, хвостику брата, амбассадору подбородков, фанатке всех собак, которых мы встречаем на прогулках, умнице, кокетке и хохотушке 25 марта исполнился годик. Самирка - ты радость наша безграничная, расти счастливой, здоровой и такой же любознательной», -- подписала снимки актриса.
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