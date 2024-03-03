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Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес

3 марта
2024 год

Лайфстайл >>
3 марта 2024
Бен Аффлек рассказал, что хотел бы скрыть отношения с Дженнифер Лопес от всеобщего обозрения, но пошёл ради неё на компромисс. О том, что Бен не любит папарацци и чрезмерное внимание к себе, заметно по фотографиям в таблоидах: как правило, на них актёр с недовольным или рассерженным лицом. По слухам, первая попытка пары построить отношения в 2000-х провалилась из-за того, что их постоянно преследовали фотографы, а пресса писала про каждый их шаг.

Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес

В новом документальном фильме Дженнифер Лопес Аффлек признался, что желание быть с актрисой сильнее его нелюбви к публичности: «Когда мы возобновили отношения, я сказал: «Послушай, одна из вещей, которых я не хочу, — это отношения для соцсетей». Но в то же время я понял, что просить об этом нечестно. Это как будто ты собираешься связать жизнь с капитаном корабля и говоришь: «Ну, я не люблю воду».

Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес

Впрочем, Джей Ло не часто просит супруга позировать для её соцсетей и делиться подробностями их романа: «Мы всего лишь два человека с разными подходами, пытающиеся научиться идти на компромисс», — добавил Аффлек.
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Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес фотографии
Бен Аффлек был против «публичного романа» с Дженнифер Лопес фотографии
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