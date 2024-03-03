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Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё

3 марта
2024 год

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3 марта 2024

Чулпан Хаматова дала большое интервью иноагенту Елизавете Осетинской, в котором выразила уверенность, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё.

Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё

В середине января они вместе прочитали «Несерьёзные рассказы» Саши Черного со сцены лондонского театра: «Мы собирали деньги на лекарства для детей, находящихся в русских клиниках. Для Козловского и Раппопорт стоять со мной на одной сцене было токсично, это имело для них последствия. Они без работы сидят — и Даня, и Ксения. После того, как они встали со мной на одну сцену, — к сожалению, по ним „проехались“. Но они были готовы. Я говорила им, что это опасно. Они сказали: «Мы помогаем детям», — рассказала Чулпан.

Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё
фото: Данила Козловский и Ксения Раппопорт
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Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё фотографии
Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё фотографии
Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё фотографии
Чулпан Хаматова считает, что Ксения Раппопорт и Данила Козловский остались без работы из-за неё фотографии
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