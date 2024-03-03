Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

49-летняя Пенелопа Крус
стала героиней мартовского номера журнала V Magazine, в котором рассказала
о своей мечте поработать с режиссёром Педро Альмодоваром
. Интервью с актрисой провела певица Дуа Липа
.
«Это было всё равно что сказать родителям: «Я хочу быть космонавтом». Но они не смеялись надо мной и позволили мне мечтать о большем. Я хотела быть его другом, потому что знала, что у нас есть что-то общее. Речь шла не только о работе с ним. Он — один из самых важных людей в моей жизни. Но это правда, что с первого дня между нами произошло много странных, волшебных вещей. Для меня это было одно из самых важных событий в жизни»
, — рассказала актриса.
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