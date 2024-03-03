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Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

3 марта
2024 год

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3 марта 2024

49-летняя Пенелопа Крус стала героиней мартовского номера журнала V Magazine, в котором рассказала о своей мечте поработать с режиссёром Педро Альмодоваром. Интервью с актрисой провела певица Дуа Липа.

Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

«Это было всё равно что сказать родителям: «Я хочу быть космонавтом». Но они не смеялись надо мной и позволили мне мечтать о большем. Я хотела быть его другом, потому что знала, что у нас есть что-то общее. Речь шла не только о работе с ним. Он — один из самых важных людей в моей жизни. Но это правда, что с первого дня между нами произошло много странных, волшебных вещей. Для меня это было одно из самых важных событий в жизни», — рассказала актриса.

Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром

Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром
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Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром фотографии
Пенелопа Крус рассказала о мечте работать с Педро Альмодоваром фотографии
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