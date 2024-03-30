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«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию

30 марта
2024 год

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30 марта 2024
Певица и ведущая шоу «Кто хочет стать миллионером?» Юлианна Караулова дала большое интервью изданию «OK!», в котором прокомментировала повальную моду на поп-психологию и рьяную защиту личных границ. По мнению Юлианны, саморефлексия это хорошо. Только вот те, кто в прошлых веках расшибал бы лоб в молитве, сегодня с похожим рвением принимаются изучать свой внутренний мир.

«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию

«Мне, с одной стороны, кажется, что это [самокопание] здорово, потому что не все люди для самих себя понятны. С другой стороны, стало такое количество эгоистов в связи с этим. Будто бы баланса пока нет в этом: когда человек, копая внутрь, не забывает, что есть ещё некий адекватный баланс энергии с окружающим миром. Столько сейчас проработанных людей, людей в терапии, которые не готовы выслушивать даже малейшую критику в свой адрес. Люди замыкаются в себе, стали меньше общаться. Они стали больше концентрироваться на внутреннем. Мы все — часть этой истории, включая меня, хотя я очень общительный человек. Например, меня раздражает, когда малознакомые люди мне сразу звонят, а не пишут. И вообще, это будто бы уже дурной тон в наши дни. Это появилось недавно и связано прежде всего с тем, что человек начинает рьяно защищать своё личное пространство».

«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию

«Огромное число подростков и молодых людей сидит в телефоне. Я не знаю, с чем это связано: только с социальными сетями или с огромным количеством информации про то, как ты должен сам себя прорабатывать, про то, что можно говорить и что нельзя, как правильно реагировать, а как неправильно. Если раньше люди делали это интуитивно, то сейчас столько информации вокруг, что не все люди с этими потоками готовы справиться, а как следствие — стресс и психологические проблемы, которые надо прорабатывать. Вот эта асоциальность — такого раньше не было».
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№ 1
Киноман1985   30.03.2024 - 14:45
Наговорила конечно. В кучу набросала все что было в голове. С определенными моментами частично согласен. читать далее>>
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«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию фотографии
«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию фотографии
«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию фотографии
«Стало такое количество эгоистов»: Юлианна Караулова о моде на психотерапию фотографии
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