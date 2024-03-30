«Вода и 30 суток»: Ирина Понаровская призналась, что много лет практикует голодание

Певица Ирина Понаровская
стала героиней нового выпуска шоу Светланы Бондарчук «Света вокруг Света»
, в котором рассказала о том, как безжалостные диеты привели к серьёзным проблемам со здоровьем - в 25 лет у Ирины отказали почки.
«Я была толстая девочка. Я видела себя в зеркало и понимала, что это некрасиво. И конечно, я начала неправильно это делать. Перестала просто есть. И какие-то лекарства глотала, которые какая-то тётенька посоветовала. Интернета же не было, и диетологов даже не было. Плюс моей маме бабушкин врач сказал: у вас толстая девочка. Я весила 78 килограмм в 13 лет.
Однажды мне было сказано, что сцена прибавляет 6-7 килограмм. Поэтому имейте в виду, вам надо худеть. И это “надо” превратилось в моё “должно”. И я начала бороться за эстетику»
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Привычка контролировать своё питание осталась с Ириной на всю жизнь. Она отказалась от мяса и вместо жёстких диет практикует голодание.
«Это абсолютно лечебный метод, к фигуре он не имеет никакого отношения. Я голодаю не для того, чтобы сбросить вес. Я делаю это в тот момент, когда начинаю себя плохо чувствовать. Но как бонус это даёт возврат в нужные параметры. Я голодаю очень круто. Вода и 30 суток. Самый мой большой срок — 32 дня. Ничего, никакой еды. 28 дней было в последний раз в сентябре прошлого года. Я много лет не ем мяса. У меня в доме никогда не бывает колбасы и сосисок»
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Однако Понаровская не считает, что голодание, так же как и отказ от мяса, подходит абсолютно всем.
«Я не агитирую, Боже сохрани. Это только мой метод. Для очень многих это неприемлемо. Я этим занимаюсь с 25 лет, и я знаю, как это делается. Самое главное не голод, а выход из голодания. Есть система. Выход из голодания равен по длительности самому голоданию. Но что потом происходит? Человек перестраивается и, слушая свой организм, начинает хотеть того, что ему нужно»
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