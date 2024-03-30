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Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну

30 марта
2024 год

Лайфстайл >>
30 марта 2024
Постепенное превращение Кейт Хадсон из актрисы в певицу идёт полным ходом. Хадсон анонсировала выпуск своей дебютной пластинки ещё в декаре 2022 года, признавшись, что пишет музыку с 19 лет. Решение перестать писать в стол и представить свои сочинения на суд публики созрело у Кейт во время пандемии. Однако возможность оценить её вокальные данные у зрителей появилась ещё несколько лет назад, когда Кейт снялась в мюзиклах «Хор» и «Мьюзик».

Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну

Альбом Кейт до сих пор так и не выпустила, но в январе вышел её дебютный сингл «Let’s talk about love», с которым она недавно выступила на открытии музыкальной премии. А на днях артистка выпустила вторую песню «Live Forever», которую посвятила своему старшему сыну, 20-летнему Райдеру Робинсону.

Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну
фото: Кейт с Райдером

В трогательном клипе, смонтированном из видеозаписей семейного архива, рассказана история отношений Кейт с Райдером — от рождения до наших дней. В самой песне Кейт рассказывает о том, как рождение Райдера изменило её жизнь.



Всего у Кейт трое детей от трёх разных отцов, причём, исключительно от музыкантов. Райдера Кейт родила в браке с музыкантом группы The Black Crowes Крисом Робинсоном. 13-летнего Бингэма - от фронтмена группы Muse Мэтта Беллами, за которого актриса так и не вышла замуж, разорвав помолвку. А 6-летнюю дочь Рани - от композитора Дэнни Фудзикавы, за которого Кейт тоже как-то не спешит выходить замуж.
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№ 1
Киноман1985   30.03.2024 - 17:00
поэтому и пропала с экранов. с головой погрузилась в пение. удачи! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фотографии >>
Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну фотографии
Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну фотографии
Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну фотографии
Кейт Хадсон выпустила клип на песню, которую она посвятила своему 20-летнему сыну фотографии
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