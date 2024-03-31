Брэд Питт отказался от совместной опеки над детьми с Анджелиной Джоли

Брэд Питт
больше не претендует на совместную опеку над детьми с бывшей супругой Анджелиной Джоли
. Судебный процесс, тянувшийся с 2016 года, близится к завершению. Об этом сообщает
издание Daily Mail.
После развода Питт настаивал на совместной опеке над шестью детьми, однако теперь его представитель перестал оспаривать претензии Джоли. Она сохранит полную опеку, а у Питта останется лишь право посещения детей. Как отмечает издание, это может быть связано с тем, что трое из них уже достигли совершеннолетия: речь идёт о 22-летнем Мэддоксе
, 20-летнем Паксе
и 19-летней Захаре
. С ними у Питта натянутые отношения — из-за Мэддокса началась ссора в самолёте, после которой Джоли подала на развод, а Пакс опубликовал пост, в котором назвал отца «засранцем мирового класса». Захара вовсе отказалась от его фамилии.
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