Алекс Гарленд больше не будет снимать кино

Режиссёр «Судьи Дредда»
и «Из машины» Алекс Гарленд
больше не планирует снимать кино. Об этом он рассказал
в интервью газете The Guardian.
Как отметил Алекс, ему сложно «навязывать своё видение» другим: «Дело не в деньгах [и контроле студий за расходованием больших бюджетов]. На меня давит то, что я вынужден постоянно просить людей поверить в то, что на первый взгляд не очень-то заслуживает доверия»
, — объяснил режиссёр.
В качестве примера он привёл случай со съёмочной площадки «Падении империи»
, когда он убеждал актёров играть перед синим экраном так, будто они находятся на настоящем поле битвы, а также съёмку фильма «Из машины», для которого он просил Алисию Викандер
и Соною Мидзуно
раздеться: «Алисии и Соное нужно было довериться нам, поверить, что мы все снимем осторожно и с уважением… Хотя кино зачастую этого совсем не делает»
, — вспоминает Гарленд.
Впрочем, он продолжит писать сценарии и помогать дебютантам со съёмками фильмов: например, он выступит сорежиссёром будущего фильма Рэя Мендоса, советника по съёмкам «Падении империи». Также он пишет сценарий «28 лет спустя», который снимет Дэнни Бойл
.
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