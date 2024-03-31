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Алекс Гарленд больше не будет снимать кино

31 марта
2024 год

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31 марта 2024
Режиссёр «Судьи Дредда» и «Из машины» Алекс Гарленд больше не планирует снимать кино. Об этом он рассказал в интервью газете The Guardian.

Алекс Гарленд больше не будет снимать кино

Как отметил Алекс, ему сложно «навязывать своё видение» другим: «Дело не в деньгах [и контроле студий за расходованием больших бюджетов]. На меня давит то, что я вынужден постоянно просить людей поверить в то, что на первый взгляд не очень-то заслуживает доверия», — объяснил режиссёр.

В качестве примера он привёл случай со съёмочной площадки «Падении империи», когда он убеждал актёров играть перед синим экраном так, будто они находятся на настоящем поле битвы, а также съёмку фильма «Из машины», для которого он просил Алисию Викандер и Соною Мидзуно раздеться: «Алисии и Соное нужно было довериться нам, поверить, что мы все снимем осторожно и с уважением… Хотя кино зачастую этого совсем не делает», — вспоминает Гарленд.

Впрочем, он продолжит писать сценарии и помогать дебютантам со съёмками фильмов: например, он выступит сорежиссёром будущего фильма Рэя Мендоса, советника по съёмкам «Падении империи». Также он пишет сценарий «28 лет спустя», который снимет Дэнни Бойл.
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   1.04.2024 - 00:20
А разве так не все режиссеры делают. Может только Ди Каприо и Де Ниро сразу соглашаются у Скорсезе сниматься. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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персоны
Дэнни БойлАлисия ВикандерАлекс ГарлендСоноя Мидзуно
фильмы
Из машиныПадение империиСудья Дредд

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Алекс Гарленд больше не будет снимать кино фотографии
Алекс Гарленд больше не будет снимать кино фотографии
Алекс Гарленд больше не будет снимать кино фотографии
Алекс Гарленд больше не будет снимать кино фотографии
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