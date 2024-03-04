«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным

Лев признался, что у них со Славой постоянная «гонка подписчиков», так как в сериале они оба сыграли героев второго плана: «Конечно, в какие-то секунды я испытывал зависть. Но потом себя осекал тем, что не играл большую роль в сериале. Слава чуть заметнее, потому что он всё-таки как-то влияет на сюжет: допустим, во многом из-за него Айгуль прыгает из окна. Да и тем более Слава по своей натуре красавчик!» — признался Зулькарнаев.
фото: Лев Зулькарнаев
Лев добавил, что понимает, почему Слава привлекает больше внимания: «От него прёт какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание. У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние», — сравнил себя Зулькарнаев с Копейкиным.
обсуждение >>