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«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным

4 марта
2024 год

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4 марта 2024

24-летний Лев Зулькарнаев, сыгравший Зиму в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», вместе с коллегами по проекту стал героем шоу «Вписка» и рассказал о сравнении себя со Славой Копейкиным.

«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным
фото: Лев Зулькарнаев и Слава Копейкин

Лев признался, что у них со Славой постоянная «гонка подписчиков», так как в сериале они оба сыграли героев второго плана: «Конечно, в какие-то секунды я испытывал зависть. Но потом себя осекал тем, что не играл большую роль в сериале. Слава чуть заметнее, потому что он всё-таки как-то влияет на сюжет: допустим, во многом из-за него Айгуль прыгает из окна. Да и тем более Слава по своей натуре красавчик!» — признался Зулькарнаев.

«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным
фото: Лев Зулькарнаев

Лев добавил, что понимает, почему Слава привлекает больше внимания: «От него прёт какая-то звериная сексуальность. И я думаю, что зрители это чувствуют. Поэтому у Славы такое количество подписчиков, такое внимание. У меня другая природа — более закрытая. Внешность нестандартная, ну не прям красавчик. Отрицательное какое-то обаяние», — сравнил себя Зулькарнаев с Копейкиным.
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Лев ЗулькарнаевСлава Копейкин
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Слово пацана. Кровь на асфальте

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«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным фотографии
«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным фотографии
«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным фотографии
«От него прёт звериная сексуальность»: Лев Зулькарнаев о сравнении себя со Славой Копейкиным фотографии
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