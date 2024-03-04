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«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей

4 марта
2024 год

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4 марта 2024
Елизавета Боярская и Максим Матвеев воспитывают двоих сыновей: 11-летнего Андрея и 4-летнего Гришу. После рождения второго сына Боярская осознанно начала меньше сниматься в кино и отдала предпочтение театру, поскольку хотела больше времени проводить с семьёй.

«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей

«Мы с Максимом из тех родителей, которые всё своё свободное время тратят на детей. Может, это какое-то непонятно откуда взявшееся чувство вины. Хотя я не думаю, потому что объективно, мы с ними проводим много времени. И мне нравится».

«Я читаю много разных книг, в том числе я люблю мемуары. И часто думаю о том, в каких условиях раньше росли дети, когда родителям некогда было ими заниматься. Потому что они занимались выживанием, и дети часто были предоставлены сами себе, жили во дворе, росли.
Мне кажется, что сейчас есть некий культ детей, что мне очень близко. Потому что я считаю, что ничего на свете нет более важного, чем дети».

«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей
фото: Елизавета и Максим со старшим сыном Андреем

Сыновья Елизаветы очень дружны между собой несмотря на 6-летнюю разницу в возрасте. По мнению актрисы, любовь, в которой утопают её дети, станет залогом их уверенности в себе.

«Я читала книгу какую-то, и там было написано, что в начале 20 века была мода воспитывать ребёнка так, чтобы он не привязывался к родителям. Не надо лишний раз к ребёнку подходить, чтобы не испортить его самостоятельность, личность. Он должен понимать, что жизнь непростая, и вот эти все телячьи нежности ни к чему, ребёнок должен быть сам по себе.

«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей

А мы своих мальчиков целуем и обнимаем бесконечно. И я уверена, что чем больше в них будет вложено любви, тем больше они будут сильными, крепкими и уверенными в себе. Как собственно и я. Я безумно благодарна родителям за то, что они вложили в меня столько любви. У меня такое постоянное, непрерывное ощущение тыла, даже когда я в другом городе. И я не боюсь любовью делиться с другими людьми, у меня нет желания забрать всё внимание и любовь себе. Мне не жалко ни времени, ни сил, ни любви по отношению к другим людям. А это прививается только, когда ребёнок растёт в любви».
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«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей фотографии
«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей фотографии
«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей фотографии
«Сейчас некий культ детей, и это мне близко»: Елизавета Боярская о воспитании сыновей фотографии
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