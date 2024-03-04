«Вы никогда не были удобными детьми»: Юлия Пересильд дала совместное интервью с дочерью Анной

Юлия Пересильд
и её старшая дочь Анна
пообщались друг с другом на страницах журнала «Psychologies»
. Получился разговор родителя с ребёнком о воспитании, свободе и запредельном терпении.
Юля признала, что её дети никогда не были удобными, и что как и в любой семье, они переживали и крики и непослушание. Но актриса умеет вовремя останавливаться и не навязывать детям свою волю из самодурства. «Я могла бы вас тогда перекричать, задавить авторитетом, потому что дать детям ремня и сказать «делай, как я говорю» намного проще, чем взращивать их в абсолютной свободе.
Помнишь, в отеле на Крите ты, совсем ещё маленькая, не позволяла нам класть тебе еду со шведского стола? Хотела сама. А обратно идти нужно было мимо маленьких бассейнов. И мы слышали: бах! бах! — ты наполовину в воде, тарелка разбита, еда рассыпана. Оставалось только говорить официантам: «Мы всё оплатим». История повторялась, там целый сервиз накопился. Понятно, что в этот момент терпение родителей доходит до уровня «дзен». Я относилась ко всему философски, никогда не ругала вас так, чтобы вы испугались. Даже когда приходилось ругать, в этом никогда не было злобы»
, — вспоминает Юлия.
Этот подход помог Юлии воспитать детей, которые ей доверяют: «Я никогда не считала, что нужно скрывать что-то от близких, чтобы их «поберечь». Наоборот, я погублю наши отношения, если не буду говорить, где ты меня обидела и что мне неприятно. Тогда обида или раздражение во мне останутся, даже если я не стану тебе о них напоминать. Я верю, что, когда люди умеют разговаривать друг с другом о сложных, неудобных переживаниях, это достижение. Мы честны — и этим бережем свое здоровье и здоровье близких. Чем больше я вижу разных домашних ситуаций моих друзей и подруг, тем сильнее восхищаюсь тем, насколько ты с нами честная и настоящая»
, — призналась Аня.
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