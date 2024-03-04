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Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО

4 марта
2024 год

Лайфстайл >>
4 марта 2024
Месяц назад Иван Охлобыстин в комментарии телеграм-каналу SHOT выразил надежду, что Михаил Ефремов сможет выйти на свободу раньше срока. Сегодня стало известно, что администрация колонии №4 в Алексеевке Белгородской области, где содержится Ефремов, одобрила его ходатайство об условно-досрочном освобождении.

Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО

Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков, отметив, что окончательное решение примет суд.

«Ефремов получил 7,5 лет строгого режима, это был один из самых суровых приговоров по аналогичным преступлениям. Отбыл с учетом СИЗО он уже более половины срока. Думаю, что Михаил Олегович уже неоднократно раскаялся и пересмотрел свои взгляды на жизнь. Надеюсь, что он вернется в обычную жизнь и будет транслировать обществу те понимания, которые он вынес из жизненного урока.
Но, если суд решит, что освобождать актера по УДО еще не своевременно, то всегда можно подать ходатайство о смягчении наказания на принудительные работы и переместиться в исправительный центр и уже исправляться дальше, работая фактически свободным человеком», — пишет Волков.
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№ 2
Бабур из Ташкента (Ташкент)   5.03.2024 - 00:22
Кто бы что ни говорил,а Михаил Олегович настоящий мужик,уважаю его за характер,талант и преданность любимому делу всей жизни! Администрация колонии наверняка всегда будет помнить,какой знаменитый человек... читать далее>>
№ 1
Виталий Пекарев   4.03.2024 - 23:23
На самом деле даже хорошо, если его отпустят раньше. Он ведь неплохой человек. Если за это время уже точно избавился от вредных привычек, то почему бы и нет читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Михаил ЕфремовИван Охлобыстин

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Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО фотографии
Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО фотографии
Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО фотографии
Михаилу Ефремову одобрили ходатайство об УДО фотографии
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