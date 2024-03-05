Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк

5 марта
2024 год

Лайфстайл >>
5 марта 2024
На стартовавшую 26 марта Неделю моды в Париже продолжали стекаться знаменитости, но уже менее охотно. На показе Loewe побывали Мэг Райан, Катрин Денёв и Эмилия Кларк, на показе Valentino были замечены Мария Шарапова и Роузи Хантингтон-Уайтли. А на Chanel пришли Пенелопа Крус, Ванесса Паради и Райли Кио. И даже самый ожидаемый показ недели — Balenciaga — собрал не так много гостей. Вместе с верной поклонницей Демны Гвасалии Ренатой Литвиновой показ посетили Изабель Юппер, Ким Кардашьян и Коул Спроус.

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Фарелл Уилльямс и Мэг Райан на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Эмили Ратаковски на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Valentino

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Эмилия Кларк на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Катрин Денёв на показе Loewe

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Коул Спроус на показе Balenciaga

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Мария Шарапова

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Пенелопа Крус на показе Chanel

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Ванесса Паради на показе Chanel

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк
фото: Райли Кио на показе Chanel
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Зази БитцНаталья ВодяноваЭйса ГонсалесКатрин ДенёвКим КардашьянДжои КингРайли КиоЭмилия КларкПенелопа КрусМаргарет КуэллиРената ЛитвиноваВанесса ПарадиМэг РайанЭмили РатаковскиКоул СпроусСальма ХайекРоузи Хантингтон-УайтлиИзабель Юппер

фотографии >>
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк фотографии
Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Илья Устюжанинов
4 марта ушёл из жизни актёр Илья Устюжанинов.
Евгений Валуев
4 марта ушёл из жизни актёр Евгений Валуев.
Георгий Николаев
3 марта ушёл из жизни актёр Георгий Николаев.
Валерий Ивченко
2 марта ушёл из жизни актёр Валерий Ивченко.
Валерий Юрченко
19 февраля ушёл из жизни актёр Валерий Юрченко.

День рождения >>

Геннадий Богачёв
Сергей Бурунов
Николай Иванов (II)
Владимир Кисаров
Геннадий Митник
Томас Моцкус
Наталья Рожкова
Наталья Рычкова
Владимир Талашко
Том Арнольд
Лейла Бехти
Иоанна Жулковская
Мартин Коув
Клара Лаго
Грэйс Парк
Альберта Уотсон
все родившиеся 6 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен