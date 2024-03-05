Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк

На стартовавшую
26 марта Неделю моды в Париже продолжали стекаться знаменитости, но уже менее охотно. На показе Loewe побывали Мэг Райан
, Катрин Денёв
и Эмилия Кларк
, на показе Valentino были замечены Мария Шарапова
и Роузи Хантингтон-Уайтли
. А на Chanel пришли Пенелопа Крус
, Ванесса Паради
и Райли Кио
. И даже самый ожидаемый показ недели — Balenciaga — собрал не так много гостей. Вместе с верной поклонницей Демны Гвасалии Ренатой Литвиновой
показ посетили Изабель Юппер
, Ким Кардашьян
и Коул Спроус
.
фото: Фарелл Уилльямс и Мэг Райан на показе Loewe
фото: Эмили Ратаковски на показе Loewe
фото: Роузи Хантингтон-Уайтли на показе Valentino
фото: Эмилия Кларк на показе Loewe
фото: Катрин Денёв на показе Loewe
фото: Рената Литвинова на показе Balenciaga
фото: Коул Спроус на показе Balenciaga
фото: Мария Шарапова
фото: Пенелопа Крус на показе Chanel
фото: Ванесса Паради на показе Chanel фото: Райли Кио на показе Chanel
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