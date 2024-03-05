«Это что, прачечная?»: Иван Охлобыстин о поездке Киркорова на Донбасс

Иван Охлобыстин
стал гостем нового выпуска
шоу Вячеслава Манучарова
«Эмпатия Мануччи», в эфире которого заявил, что участники “голой вечеринки” заслуживают забвения. В отношении Филиппа Киркорова
, как считает актёр, процесс уже запущен.
«Киркоров стал мемом, человек не из той двери. Лолиту очень жалко. Она лишилась доходов, ей как-то надо жить. Но с этим надо смириться, рано или поздно проблема устранится. Если она искренний человек. А она искренний человек. Требуется время. А сейчас быстро решить это пожертвованиями нельзя
(после отмены концертов певица объявила о намерении построить храм на новых территориях — прим. ред.).
Ивлееву вот жалко тоже. Но тоже ничего изменить нельзя. Это случайная хабалка, получившая возможности. И использовавшая эти возможности не так, как надо было. С Биланом разбираться надо. Я не знаю, я не решусь судить, но он мне показался хорошим человеком. Ну, собственно, почему эта вечеринка так “стрельнула”? Потому что это поощрялось. А потом резко изменилось. Что-то сломалось. Это было вопросом времени и должно было случиться. Случилось на них. Фатум»
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Практику покаянных поездок на Донбасс (13 февраля стало известно, что Филипп Киркоров поехал в Горловку с гуманитарной помощью и выступил перед пациентами госпиталя) Охлобыстин считает дискредитирующей и оскорбительной для жителей региона.
«Превратили Донбасс в помойку. Там возмущены все: зачем их сюда везут? Это что, прачечная? Это честь должна быть. Личный выбор, преодоление. Я поддерживаю связь с военными и теми, кто там живёт. Их эта ситуация коробит. Они возмущены, почему к ним относятся как к помойке. Что они, самые плохие и самые страшные на свете, что туда надо съездить, чтобы получить индульгенцию? Киркоров поехал в прачечную, отмываться. И что он, стал патриотом? Я не уверен, что он вообще понимает, о чём идёт речь. Он понимает, что отменились концерты. Я противник гонений, противник этих репрессивных насильственных историй. Человек не понял? Надо просто устранять. Зачем на эстраде или на телевидении человек, который никуда не ведёт? Он занимает чужое место»
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