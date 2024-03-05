«Они должны платить за своё мнение»: Иван Охлобыстин о деятелях культуры и цензуре

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«Я прям остолбенела, когда я его увидела»: Елизавета Боярская о знакомстве с Максимом Матвеевым

От Джорджа Ромеро до Джима Джармуша

Мертвый сезон: Как возник и менялся современный зомби-хоррор

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино