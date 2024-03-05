«Они должны платить за своё мнение»: Иван Охлобыстин о деятелях культуры и цензуре

Иван Охлобыстин
побывал на шоу Вячеслава Манучарова
«Эмпатия Мануччи», где высказал своё мнение об участниках “голой вечеринки”, покаянных поездках на Донбасс и “сбежавших” артистах.
«Вот говорят “сбежавшие деятели культуры”. Деятели культуры не могут быть сбежавшие. Значит, это не деятели культуры, а паразиты. Деятели культуры не могут существовать вне своей культуры. Если ты не соглашаешься с существующими порядками, ты должен остаться здесь и бороться с ними. Да, тебя могут посадить, убить. Но это естественная плата за высокое звание деятеля российской культуры»
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Охлобыстин считает нормой риск того, что деятели культуры могут оказаться за решёткой за своё мнение и взгляды: «Ну они должны платить за своё мнение. Если ты хочешь быть деятелем русской культуры, ты должен принести эту жертву. Чтобы сиять как солнце, для начала нужно вспыхнуть как оно. Без жертв нельзя, так не бывает».
Манучаров осторожно поинтересовался, считает ли нормальным Охлабыстин сам факт того, что сегодня за слово могут посадить. «Сейчас любое слово может срезонировать и сделать больно многим, нарушить баланс, привести к гражданскому противостоянию. Мы находимся на грани. Общество до конца не осознало масштабы текущих изменений»
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Процесс “закручивания гаек” Охлобыстин считает малоприятным, но вынужденным. «Без этого мы не избавимся от отзвуков наследия олигархического капитализма. Есть вопросы, которые не решаются мирным путем. Но другое дело, что по натуре мы всегда всё делаем через край. И многие пострадают незаслуженно. Может и мы с вами станем этой случайной жертвой. Может быть. Ну а что делать?»
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