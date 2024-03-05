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«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике

5 марта
2024 год

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5 марта 2024

Признанный иноагентом, террористом и экстремистом Артур Смольянинов приходится крестником актёру Ивану Охлобыстину, безоговорочно поддерживающему спецоперацию. Этот идеологический раскол поставил крест на отношениях актёров — в интервью Вячеславу Манучарову актёр заявил, что молится за душу крестника, но руки ему больше никогда не подаст.

«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике

«Он хороший парень, но он предатель. Мне это очень больно, потому что я всегда любил его. Я буду молиться за него дальше. Оксана за него молится. Но это не сделает нас ближе в нашей земной ипостаси. При встрече я не протяну ему руку. И он мне не протянет. Он предал Родину. Во мне нет зла в отношении к нему. Его просто нет, он умер».

«Он глуп. В нём всё хорошо, но он не очень умен. Это проблема гордости. И проблема окружающих — слишком его хвалили, его звёздная болезнь съела его разум. Вместо того, чтобы тихо отойти в сторону и понять, что что-то здесь не так, он начал ещё больше отбиваться и говорить резкие вещи. Пока не дошёл до откровенного предательства. Проблема не в том, что он предал. Он не раскаялся».
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«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике фотографии
«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике фотографии
«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике фотографии
«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике фотографии
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