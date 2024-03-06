«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино

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«Дюна: Часть 2». Все черви в гости будут к нам

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино