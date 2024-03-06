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«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино

6 марта
2024 год

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6 марта 2024

7 марта в онлайн-кинотеатре Wink стартует многосерийная драма «Неверные» с Оксаной Акиньшиной в роли юристки-алкоголички. По случаю выхода сериала Акиньшина снялась для обложки журнала «Собака» и дала небольшое интервью. В котором со свойственной ей прямолинейностью отметила что качество кинопроизводства в России падает. И процесс этот обратно пропорционален количеству выходящих фильмов.

«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино

«Сегодня российская киноиндустрия меняется, это началось еще с ковида. Трансформируются темы: кто‐то переключился на создание семейного контента, которого раньше было мало. Да, жанр это сложный, в него боялись вкладываться, а теперь как будто самое время наверстать упущенное. Денег в индустрии много, все хотят поскорее заработать свой кусок, но скорость производства, естественно, не может не сказываться на качестве. В итоге надо констатировать, что, к сожалению, качество как раз семимильными шагами падает. Странно было бы ждать другого, учитывая катаклизмы, через которые мы проходим. Но наша национальная суперспособность — трансформироваться, выживать несмотря ни на что, поэтому посмотрим, что будет дальше».

«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино

«Я не так давно пересмотрела «Утомленные солнцем» Никиты Сергеевича Михалкова — там такая режиссура, артисты играют невероятно. Думаешь, какая же тонкая работа — сейчас это кажется чудом».

«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино
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обсуждение >>
№ 1
Наталья Курилова   6.03.2024 - 10:57
Невероятным сейчас кажется, что Никита Сергеевич Михалков, снимал такие фильмы как "Раба любви", "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Родня". Ныне он на такие фильмы не... читать далее>>
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Оксана АкиньшинаНикита Михалков
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НеверныеУтомлённые солнцем

фотографии >>
«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино фотографии
«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино фотографии
«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино фотографии
«Денег много, все хотят поскорее заработать»: Оксана Акиньшина о качестве российского кино фотографии
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