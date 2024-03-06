«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

Как только вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Онегин»
, самой обсуждаемой темой стал возраст актёров. Роль Онегина, которому в начале романа 20 с лишним лет, сыграл 40-летний Виктор Добронравов
, а роль Татьяны (ей на момент встречи с Онегиным 17 лет) досталась 28-летней Лизе Моряк
. В интервью Мадонне Мур
Сарик объяснил, почему не стал искать на эти роли актёров помоложе.
«Кино — это всегда немного другая реальность. Если бы у меня были актёры, которым было бы 26 и 17 лет, было бы ощущение, что мы смотрим «Сумерки» или «Слово пацана». Я не хотел снимать кино про подростков. Потому что сегодня 17-летние и 26-летние — довольно инфантильные люди, которые ещё не устали от жизни. Онегин — это человек, который устал от жизни. Поэтому представь там артиста 20-летнего, это разрушит кино.
Важно играть любовь, понимая, что это. Раньше люди не доживали до 40 лет. В 18 лет люди уже выглядели на 30. Или вам было 25, а вы уже три войны прошли. Я считаю, что мы поступили правильно. Сегодня возрастные нормы изменились. Вы даже в 30 лет можете кататься на скейте и делать трюки. И Онегин, который в свой 21 год всё в жизни повидал, и ему было скучно жить. Их первое знакомство с Татьяной произошло, когда ей было 13 лет
(на самом деле 17 — прим.ред.). То есть сегодня у меня в кадре стоял бы ребёнок. И мы такие говорим: ну вот она, любовь».
обсуждение >>