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«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

6 марта
2024 год

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6 марта 2024
Как только вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Онегин», самой обсуждаемой темой стал возраст актёров. Роль Онегина, которому в начале романа 20 с лишним лет, сыграл 40-летний Виктор Добронравов, а роль Татьяны (ей на момент встречи с Онегиным 17 лет) досталась 28-летней Лизе Моряк. В интервью Мадонне Мур Сарик объяснил, почему не стал искать на эти роли актёров помоложе.

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

«Кино — это всегда немного другая реальность. Если бы у меня были актёры, которым было бы 26 и 17 лет, было бы ощущение, что мы смотрим «Сумерки» или «Слово пацана». Я не хотел снимать кино про подростков. Потому что сегодня 17-летние и 26-летние — довольно инфантильные люди, которые ещё не устали от жизни. Онегин — это человек, который устал от жизни. Поэтому представь там артиста 20-летнего, это разрушит кино.

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

Важно играть любовь, понимая, что это. Раньше люди не доживали до 40 лет. В 18 лет люди уже выглядели на 30. Или вам было 25, а вы уже три войны прошли. Я считаю, что мы поступили правильно. Сегодня возрастные нормы изменились. Вы даже в 30 лет можете кататься на скейте и делать трюки. И Онегин, который в свой 21 год всё в жизни повидал, и ему было скучно жить. Их первое знакомство с Татьяной произошло, когда ей было 13 лет (на самом деле 17 — прим.ред.). То есть сегодня у меня в кадре стоял бы ребёнок. И мы такие говорим: ну вот она, любовь».

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»
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обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   6.03.2024 - 17:29
На мой взгляд стоило бы поискать на главную роль другого актера. В принципе мы не знаем что вышло в итоге, может Добронравов очень даже подходит. читать далее>>
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персоны
Сарик АндреасянВиктор ДобронравовЕлизавета Моряк
фильмы
ОнегинСлово пацана. Кровь на асфальтеСумерки

фотографии >>
«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин» фотографии
«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин» фотографии
«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин» фотографии
«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин» фотографии
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