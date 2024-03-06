Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение

что почитать?

В ночь с 4 на 5 марта, 00:50, Дом Кино

«Глухарь в кино»: Всем оставаться на своих местах

«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике

«Вы никогда не были удобными детьми»: Юлия Пересильд дала совместное интервью с дочерью Анной

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино