Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение

Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с сериалом «Слово пацана»
, стал “кинопоцелуй”
14-летней Анны Пересильд
и 24-летнего Рузиля Минекаева
. Многим зрителям, узнавшим о существенной разнице в возрасте актёров, эта сцена показалась этически спорной. А кто-то и вовсе увидел в этом растление несовершеннолетней.
По мнению же Сарика Андреасяна
, съёмочная группа сериала нарушила закон. «Законодательство запрещает, чтобы несовершеннолетний человек совершал какие-то сексуальные действия в кадре. Поэтому с точки зрения законодательства «Слово пацана» нарушает закон. Я более чем уверен, что скорее всего сцена изнасилования была снята, но её вырезали. Чтобы получить прокатное удостоверение»
, - заявил Сарик в интервью
Мадонне Мур.
Воспользовавшись случаем, Сарик пожаловался на то, что ему, в отличие от Крыжовникова, никак не дадут прокатное удостоверение на сериал про жертв Скопинского маньяка «Несломленная»
.
«У меня есть сериал под названием «Несломленная», последние два года я не могу получить прокатное удостоверение. Потому что я экранизировал историю Кати Мартыновой — девушки, которая 4 года сидела в подвале у Скопинского маньяка. Я купил права на её книгу, я общаюсь с Катей. У меня играют совершеннолетние актрисы. Одной 23, другой 21, но играли они 14-летнюю и 17-летнюю. По истории они несовершеннолетние. Мне запрещают выпустить этот сериал, потому что мне говорят, что законодательство запрещает насиловать несовершеннолетнюю, трогать и так далее. А я говорю: это реальная история, у меня совершеннолетние актрисы. Но нет, нельзя. И что делаю я? Я из фильма вырезаю полностью упоминание их возраста. Чтобы зритель не понимал, что это история про несовершеннолетних, а я получил прокатное удостоверение. Я думал, что если у меня совершеннолетние актрисы, то я имею право показывать. Но в моём случае получилось, что я не имею право. В случае с Крыжовниковым, видимо, у него лобби сильнее, и ему разрешили».
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