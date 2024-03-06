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Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение

6 марта
2024 год

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6 марта 2024
Одной из самых обсуждаемых тем, связанных с сериалом «Слово пацана», стал “кинопоцелуй” 14-летней Анны Пересильд и 24-летнего Рузиля Минекаева. Многим зрителям, узнавшим о существенной разнице в возрасте актёров, эта сцена показалась этически спорной. А кто-то и вовсе увидел в этом растление несовершеннолетней.

Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение

По мнению же Сарика Андреасяна, съёмочная группа сериала нарушила закон. «Законодательство запрещает, чтобы несовершеннолетний человек совершал какие-то сексуальные действия в кадре. Поэтому с точки зрения законодательства «Слово пацана» нарушает закон. Я более чем уверен, что скорее всего сцена изнасилования была снята, но её вырезали. Чтобы получить прокатное удостоверение», - заявил Сарик в интервью Мадонне Мур.

Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение

Воспользовавшись случаем, Сарик пожаловался на то, что ему, в отличие от Крыжовникова, никак не дадут прокатное удостоверение на сериал про жертв Скопинского маньяка «Несломленная».

«У меня есть сериал под названием «Несломленная», последние два года я не могу получить прокатное удостоверение. Потому что я экранизировал историю Кати Мартыновой — девушки, которая 4 года сидела в подвале у Скопинского маньяка. Я купил права на её книгу, я общаюсь с Катей. У меня играют совершеннолетние актрисы. Одной 23, другой 21, но играли они 14-летнюю и 17-летнюю. По истории они несовершеннолетние. Мне запрещают выпустить этот сериал, потому что мне говорят, что законодательство запрещает насиловать несовершеннолетнюю, трогать и так далее. А я говорю: это реальная история, у меня совершеннолетние актрисы. Но нет, нельзя. И что делаю я? Я из фильма вырезаю полностью упоминание их возраста. Чтобы зритель не понимал, что это история про несовершеннолетних, а я получил прокатное удостоверение. Я думал, что если у меня совершеннолетние актрисы, то я имею право показывать. Но в моём случае получилось, что я не имею право. В случае с Крыжовниковым, видимо, у него лобби сильнее, и ему разрешили».
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Сарик АндреасянРузиль МинекаевАнна Пересильд
фильмы
НесломленнаяСлово пацана. Кровь на асфальте

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Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение фотографии
Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение фотографии
Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение фотографии
Сарик Андреасян снял сериал про жертв Скопинского маньяка, но ему не дают прокатное удостоверение фотографии
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