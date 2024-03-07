Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим

Сарик Андреасян — один из самых плодовитых режиссёров и продюсеров России. Продюсерская компания Сарика и его брата Гевонда выпускает около 25 фильмов и сериалов в год, пятую часть которых снимает сам Сарик. При этом режиссёр остаётся своего рода аутсайдером в киноиндустрии: его фильмы отказывается финансировать «Фонд Кино», он не вписывался в "тусовку" с упразднённого «Кинотавра», а топовые некогда актёры типа Данилы Козловского грубо отвечали на предложения Сарика почитать сценарий.
Но эти обстоятельства никак не влияют на самооценку режиссёра, хотя он говорит о них с плохо скрываемой обидой и недоумением. В интервьюМадонне Мур Андреасян очень высоко оценил свои работы и назвал лучших российских режиссёров, актёров и фильмы.
Ну а в категории "Лучший российский фильм за последние 10 лет" награду получает фильм Сарика Андреасяна «Землетрясение», который Армения выдвигала на "Оскар" (и который не взяли). «Я считаю, что «Землетрясение» величайший фильм. Ещё хорошие «Движение вверх» и «Дурак»Быкова.
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