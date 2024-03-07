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Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим

7 марта
2024 год

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7 марта 2024
Сарик Андреасян — один из самых плодовитых режиссёров и продюсеров России. Продюсерская компания Сарика и его брата Гевонда выпускает около 25 фильмов и сериалов в год, пятую часть которых снимает сам Сарик. При этом режиссёр остаётся своего рода аутсайдером в киноиндустрии: его фильмы отказывается финансировать «Фонд Кино», он не вписывался в "тусовку" с упразднённого «Кинотавра», а топовые некогда актёры типа Данилы Козловского грубо отвечали на предложения Сарика почитать сценарий.

Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим

Но эти обстоятельства никак не влияют на самооценку режиссёра, хотя он говорит о них с плохо скрываемой обидой и недоумением. В интервью Мадонне Мур Андреасян очень высоко оценил свои работы и назвал лучших российских режиссёров, актёров и фильмы.

Лучшими режиссёрами России, по мнению Сарика, являются: Сарик Андреасян, Валерий Тодоровский, Андрей Кончаловский, Павел Чухрай, Клим Шипенко и Алексей Нужный. Впрочем, Сарик сразу оговорился, что перечислил именно зрительских режиссёров.

Лучшим актёром Сарик считает Павла Прилучного, который с недавних пор стал талисманом Сарика и появляется чуть ли не в каждом его фильме.

Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим
фото: Павел Прилучный в фильме "Слон"

«Я считаю, что это настоящая звезда. И я считаю, что через 20-30 лет он по-прежнему будет звездой. Для меня это был шок, когда я его для себя открыл. Ну я слышал что-то про «Закрытую школу», «Мажора». А потом, когда мы стали плотно сотрудничать...У нас есть такой фильм «Слон», посмотрите, это топовый контент на Кионе, и там Прилучный полтора часа играет один в кадре. Невероятного уровня актёрское мастерство. Та же «Жизнь по вызову». Вот мы сейчас снимаем «Мужское слово», и я просто восхищён. Паша - топ.
Безусловно, мне нравится Женя Цыганов, Дмитрий Лысенков, Хабенский, Машков, Бурунов потрясающий артист. Владимир Вдовиченков, Витя Добронравов, Дима Нагиев - чтобы они не играли, я им доверяю».

Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим
фото: Лиза Моряк в сериале "Жизнь по вызову"

Лучшая актриса, разумеется, жена Сарика, Лиза Моряк: «Я искренне считаю, что моя жена великая актриса. Я везде это транслирую. И не потому что она моя жена. У неё диапазон от доярки до королевы. Она может играть всё». После Лизы идут Юлия Снигирь, Света Ходченкова, Люба Аксёнова и Ольга Тумайкина.

Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим
фото: Кадр из фильма "Землетрясение"

Ну а в категории "Лучший российский фильм за последние 10 лет" награду получает фильм Сарика Андреасяна «Землетрясение», который Армения выдвигала на "Оскар" (и который не взяли). «Я считаю, что «Землетрясение» величайший фильм. Ещё хорошие «Движение вверх» и «Дурак» Быкова.
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фильмы
Движение вверхДуракЖизнь по вызовуЗакрытая школаЗемлетрясениеМажорСлон

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Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим фотографии
Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим фотографии
Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим фотографии
Сарик Андреасян назвал себя лучшим режиссёром России, а свой фильм «Землетрясение» - величайшим фотографии
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