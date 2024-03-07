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Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин

7 марта
2024 год

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7 марта 2024
6 марта в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Любы Мульменко «Фрау» с Лизой Янковской в главной роли. На закрытом показе тонкой и трогательной сказки про современного рыцаря и балерину были актёры картины Инга Оболдина, Дарья Коныжева, Людмила Чиркова и Алексей Розин, а также Лиза Шакира, Ксения Дукалис, Василиса Перелыгина и другие.

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Лиза Янковская

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Инга Оболдина

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Алексей Розин

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Лиза Шакира

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Мария Андреева

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Дарья Коныжева

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Василиса Перелыгина

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Ксения Дукалис

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Людмила Чиркова

Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин
фото: Люба Мульменко

Картина «Фрау» выйдет в широкий прокат 14 марта.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   7.03.2024 - 21:22
Розин не мог нормальную одежду купить. Как с зоны или с каторги. Что-то не понятное происходит с человеком.. читать далее>>
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Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин фотографии
Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин фотографии
Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин фотографии
Служба женщине: Лиза Янковская, Инга Оболдина и Алексей Розин фотографии
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