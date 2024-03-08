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Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз

8 марта
2024 год

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8 марта 2024
Галь Гадот, известная по роли Чудо-женщины, стала мамой в четвёртый раз. Актриса до последнего держала беременность в тайне, поэтому новость о появлении малыша на свет для многих стала сюрпризом.

Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз

У Галь Гадот и её супруга, бизнесмена Ярона Венсано, родилась четвёртая девочка, которую назвали Ори: «Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была нелёгкой, но мы справились. Ты принесла так много света в нашу жизнь, оправдывая своё имя, Ори, что в переводе с иврита означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности. Добро пожаловать в дом девочек. Впрочем, наш папа тоже весьма крутой», — написала актриса под фотографией в социальной сети.
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Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз фотографии
Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз фотографии
Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз фотографии
Галь Гадот стала мамой в четвёртый раз фотографии
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