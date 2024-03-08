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Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены

8 марта
2024 год

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8 марта 2024

Дакота Джонсон и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин помолвлены спустя шесть лет отношений. Пару благословила бывшая жена музыканта Гвинет Пэлтроу и их дети Эппл и Мозеса. Об этом сообщает Mirror.

Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены

«Пара обручилась некоторое время назад и до сих пор держала эту новость в секрете. Но теперь они открыто говорят об этом в своём кругу. Они влюблены друг в друга с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются тем, что их обязательства официально закреплены», — сообщает источник. К слову, кольцо с изумрудным камнем на безымянном пальце актрисы заметили ещё в октябре прошлого года, во время празднования её дня рождения.
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Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены фотографии
Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены фотографии
Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены фотографии
Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены фотографии
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