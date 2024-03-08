Дакота Джонсон и Крис Мартин помолвлены

Дакота Джонсон
и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин
помолвлены спустя шесть лет отношений. Пару благословила бывшая жена музыканта Гвинет Пэлтроу
и их дети Эппл
и Мозеса
. Об этом сообщает
Mirror.
«Пара обручилась некоторое время назад и до сих пор держала эту новость в секрете. Но теперь они открыто говорят об этом в своём кругу. Они влюблены друг в друга с первого дня, поэтому следующий шаг был неизбежен. Они не торопятся планировать свадьбу, а просто наслаждаются тем, что их обязательства официально закреплены»
, — сообщает источник. К слову, кольцо с изумрудным камнем на безымянном пальце актрисы заметили ещё в октябре прошлого года, во время празднования её дня рождения.
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