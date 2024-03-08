«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа

Вдова основателя Playboy Кристал Хефнер заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа. Поводом для этого стало поведение актёра, который последнее время всё чаще появляется в компании молодых девушек не старше 25 лет.
«Девочки рядом с ним всё моложе, и я такая: «Боже, это плохо выглядит», — рассказала Кристал в подкасте Hit Network Carrie and Tommy. По её словам, ДиКаприо посещал знаменитый особняк её покойного мужа Хью Хефнера, где жили его «зайки»: на оргии с девушками из Playboy часто приезжали звёзды.
фото: Кристал и Хью Хефнер
На странное поведение актёра обратила внимание не только Кристал. Ранее о знакомстве с ним рассказала модель Playboy Хике Коннингс. Девушка, которая целовалась с ДиКаприо, назвала актёра слишком «старым и странным», а также призналась, что отказалась ехать к нему домой, поскольку слышала от знакомых о его «странных предпочтениях в сексе»: он якобы надевает наушники и кладёт на головы своих любовниц подушки, чтобы их не слышать.
обсуждение >>