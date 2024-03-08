Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа

8 марта
2024 год

Лайфстайл >>
8 марта 2024
Вдова основателя Playboy Кристал Хефнер заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа. Поводом для этого стало поведение актёра, который последнее время всё чаще появляется в компании молодых девушек не старше 25 лет.

«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа

«Девочки рядом с ним всё моложе, и я такая: «Боже, это плохо выглядит», — рассказала Кристал в подкасте Hit Network Carrie and Tommy. По её словам, ДиКаприо посещал знаменитый особняк её покойного мужа Хью Хефнера, где жили его «зайки»: на оргии с девушками из Playboy часто приезжали звёзды.

«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа
фото: Кристал и Хью Хефнер

На странное поведение актёра обратила внимание не только Кристал. Ранее о знакомстве с ним рассказала модель Playboy Хике Коннингс. Девушка, которая целовалась с ДиКаприо, назвала актёра слишком «старым и странным», а также призналась, что отказалась ехать к нему домой, поскольку слышала от знакомых о его «странных предпочтениях в сексе»: он якобы надевает наушники и кладёт на головы своих любовниц подушки, чтобы их не слышать.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Леонардо ДиКаприоХью Хефнер

фотографии >>
«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа фотографии
«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа фотографии
«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа фотографии
«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римас Туминас
6 марта ушёл из жизни театральный режиссёр Римас Туминас.
Александр Сибирцев
6 марта ушёл из жизни оперный певец Александр Сибирцев.
Николай Чемезов
6 марта ушёл из жизни актёр Николай Чемезов.
Айсен Дойду
6 марта ушёл из жизни поэт, сценарист Айсен Дойду.
Михаил Суслов
5 марта ушёл из жизни кинооператор Михаил Суслов.
Илья Устюжанинов
4 марта ушёл из жизни актёр Илья Устюжанинов.

День рождения >>

Алёна Биккулова
Луиза Габриэла Бровина
Михаил Дементьев
Виктор Добронравов
Евгений Матвеев
Ольга Понизова
Амина Умурзакова
Николай Чиндяйкин
Данила Шевченко
Эйдан Куинн
Нора-Джейн Нун
Кристиана Пол
Фредди Принц-мл.
Синтия Ротрок
Летисия Сабателла
Сид Чарисс
все родившиеся 8 марта >>

Афиша кино >>

Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
Клаустрофобы: Инсомния
триллер, фильм ужасов
Ирландия, 2023
Адам и Ева
романтическая комедия
Россия, 2024
Алые паруса
драма, мелодрама, экранизация
Германия, Италия, Франция, 2022
Italian Best Shorts 7: Быть женщиной
драма, комедия
Италия, Франция, 2022
Любовь со второго взгляда
романтическая комедия
Казахстан, Россия, 2024
Не смотри туда
фильм ужасов
Канада, 2023
Аквариум
драма, научная фантастика, триллер
Россия, 2023
Пёс-призрак: Путь самурая
драма, комедия, криминальный фильм, триллер
Германия, США, Франция, 1999
Кот и пёс
комедия, приключения
Франция, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен