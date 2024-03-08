«Это плохо выглядит»: Вдова основателя Playboy заявила, что Леонардо ДиКаприо становится похож на её покойного мужа

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«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

Неделя моды в Париже: Рената Литвинова, Пенелопа Крус и Эмилия Кларк

«Он хороший парень, но он предатель»: Иван Охлобыстин о своём крестнике

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино