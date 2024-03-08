«Каждой родившей женщине нужно поставить памятник»: Милош Бикович о родительстве

Милош Бикович
выступил на просветительском марафоне в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе», который проходил с 2 по 6 марта. Одна из участниц марафона задала актёру вопрос, как он справляется с джетлагами после перелётов. В ответ Милош неожиданно поделился впечатлениями от недавнего рождения сына
.
«Знаете, я раньше думал, что не высыпаюсь. Смена часовых поясов — это, конечно, очень тяжело. Но недавно у меня родился сын, и я понял, что до сих пор настоящих проблем со сном у меня не было. Сейчас я думаю, что каждой женщине, родившей ребенка, нужно поставить памятник. Так что, мамы мира, всем вам низкий поклон»
, – сказал Бикович.
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