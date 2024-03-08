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История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза

8 марта
2024 год

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8 марта 2024

7 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась премьера документального фильма «Роман Костомаров: Рождённый дважды». Как отметил сам фигурист Роман Костомаров, эта история о том, что какие бы трудности ни происходили в жизни, всегда необходимо бороться до конца. Гостями премьеры стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, жена фигуриста Оксана Домнина, Илья Авербух, Глюкоза, Алла Михеева и другие.

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Дмитрий Песков, Татьяна Навка, Роман Костомаров и Оксана Домнина

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Илья Авербух

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Леонид Агутин, Роман Костомаров и Оксана Домнина

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Алла Михеева и Роман Костомаров с супругой

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Юлия Ковальчук

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Глюкоза с дочерьми, Роман Костомаров и Оксана Домнина

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Алла Духова

История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза
фото: Пётр Чернышёв

Фильм «Роман Костомаров: Рожденный дважды» выходит в прокат 9 марта.
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Роман Костомаров: рожденный дважды

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