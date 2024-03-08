История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза

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Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун»

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»

«30 свиданий»: ни уму, ни сердцу, ни Джигурде

«Хардкор»: Нет времени объяснять

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино