История преодоления: Татьяна Навка, Илья Авербух и Глюкоза

Павел Прилучный и Лиза Моряк вернулись к «Жизни по вызову»
Сарик Андреасян приступил к съемкам третьего сезона авантюрной драмы
3 комментария
7 марта на Международной выставке-форуме «Россия» состоялась премьера документального фильма «Роман Костомаров: Рождённый дважды». Как отметил сам фигурист Роман Костомаров, эта история о том, что какие бы трудности ни происходили в жизни, всегда необходимо бороться до конца. Гостями премьеры стали Татьяна Навка и Дмитрий Песков, жена фигуриста Оксана Домнина, Илья Авербух, Глюкоза, Алла Михеева и другие.
обсуждение >>