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«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе

8 марта
2024 год

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8 марта 2024

Актёр сербского происхождения Милош Бикович выступил на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», где рассказал о том, как начался его интерес к русской культуре.

«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе

«Когда я начал читать русских писателей, у меня возникло чувство, как будто кто-то направил фонарик на некоторые уголки моего подсознания и высветил мои неосознанные мысли. То есть я воспринимал русскую литературу как что-то очень близкое и родное. Потом было знакомство с русским театром и кинематографом, и я окончательно влюбился в Россию», – поделился Милош.

По словам актёра, у России и Сербии схожие ценности: «Я думаю, особенность нашего общего культурного кода — это умение принимать человека с отличающимися взглядами, способность прощать и любить даже врага».
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«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе фотографии
«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе фотографии
«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе фотографии
«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе фотографии
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