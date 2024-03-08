«Кто-то направил фонарик на уголки моего подсознания»: Милош Бикович о русской литературе

Актёр сербского происхождения Милош Бикович
выступил на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе», где рассказал о том, как начался его интерес к русской культуре.
«Когда я начал читать русских писателей, у меня возникло чувство, как будто кто-то направил фонарик на некоторые уголки моего подсознания и высветил мои неосознанные мысли. То есть я воспринимал русскую литературу как что-то очень близкое и родное. Потом было знакомство с русским театром и кинематографом, и я окончательно влюбился в Россию»
, – поделился Милош.
По словам актёра, у России и Сербии схожие ценности: «Я думаю, особенность нашего общего культурного кода — это умение принимать человека с отличающимися взглядами, способность прощать и любить даже врага»
.
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