Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака

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Елена Лядова, Гоша Куценко и Агриппина Стеклова снимаются во втором сезоне сериала «Что делать женщине, если…»

Иван Колесников и Агата Муцениеце снимаются в приключенческом фэнтези «Колотун»

«Онегин» Андреасяна и другие примеры необычного режиссерского взгляда

«Я не хотел снимать кино про подростков»: Сарик Андреасян о возрасте актёров в фильме «Онегин»

Интервью

Эдуард Парри: «В череде глобальных проблем мы не замечаем простых, но очень важных вещей»

Режиссер сериала «Ангелы района» – о работе со звездными артистами и простых истинах, из которых складывается кино