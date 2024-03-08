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Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака

8 марта
2024 год

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8 марта 2024
Натали Портман и хореограф Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака. Об этом сообщает People.

Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака

Актриса подала на развод в июле прошлого года после того, как стало известно об измене Бенджамина с 25-летней экоактивисткой Камиль Этьен. В феврале бракоразводный процесс официально завершился. Источник из окружения пары рассказал People, что Портман тяжело переживала случившееся, но её спасли друзья, которые «сплотились вокруг неё и помогли ей пережить самое худшее время»: «Прошлый год был очень трудным и болезненным для Натали, но она вышла из этой ситуации более сильной личностью и теперь находит радость в своей семье, друзьях и работе», — поделился инсайдер.

Он добавил, что весь год Бенджамин и Натали были сфокусированы на том, чтобы безболезненно донести до детей изменившееся положение дел в семье: «Её главным приоритетом было обеспечить её детям плавный переход. Она и Бен очень любят своих детей и оба сосредоточены на том, чтобы продолжать вместе их воспитывать и быть для них лучшими родителями. Это самое важное».
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Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака фотографии
Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака фотографии
Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака фотографии
Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака фотографии
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