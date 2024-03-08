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Джессика Бил написала детскую книгу о менструации

8 марта
2024 год

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8 марта 2024

Джессика Бил написала детскую книгу о менструации, которую этой весной выпустит издательство Penguin Random House.

Джессика Бил написала детскую книгу о менструации

В беседе с изданием People актриса объяснила, что хотела внести вклад в борьбу со стигматизацией разговоров о месячных: «Люди недостаточно говорят о менструации. Я всегда была твёрдо убеждена, что необходимо нормализовать обсуждение этой темы. Я сама являюсь родителем, и написание этой книги показалось мне органичным способом вовлечь детей в такой разговор с самого раннего возраста».

Джессика Бил написала детскую книгу о менструации

Работа Бил называется «Детская книга о менструации», произведение войдёт в серию издания «Детская книга о». По словам Бил, она поставила перед собой цель дать детям необходимые знания о том, как меняются с возрастом их тела, а также вдохновить их на дискуссию, которая, по мнению актрисы, должна восприниматься как нечто совершенно естественное. Книгу Бил выпустит совместно с некоммерческой организацией Period, которая также борется со стигматизацией менструации. Часть доходов с продажи книги пойдут на нужды этой организации.
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Джессика Бил написала детскую книгу о менструации фотографии
Джессика Бил написала детскую книгу о менструации фотографии
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