Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!»

9 марта
2024 год

Лайфстайл >>
9 марта 2024
Джеймс МакЭвой рассказал в подкасте Restless Natives, как во время съёмок оргии для фильма «Включи солнце!» («Turn Up The Sun!») разбил колено. По его словам, это единственная травма, которую он получил на площадке за всю свою карьеру.

«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!»

«Это был предпоследний день съёмок. Мы снимали импровизированную сцену оргии — в ней участвовало порядка 9 человек. Это были хардкорные танцы, мы все выпили много виски, много целовались, трогали друг друга и раздевались», – поделился Джеймс.

Его партнёршей по сцене была испанская актриса Альмудена Амор. Когда она обхватила Джеймса за шею, он потерял равновесие и упал: «Я держал её вверх ногами, и мы делали что-то странное. В этот момент кто-то схватил меня сзади за шею и начал кусать. Я очень сильно упал и разбил колено в кровь. Это был единственный раз, когда я получал травму во время съемок фильма», – рассказал МакЭвой.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Альмудена АморДжеймс МакЭвой

фотографии >>
«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!» фотографии
«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!» фотографии
«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!» фотографии
«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Римас Туминас
6 марта ушёл из жизни театральный режиссёр Римас Туминас.
Александр Сибирцев
6 марта ушёл из жизни оперный певец Александр Сибирцев.
Юрий Бордаков
6 марта ушёл из жизни кинооператор Юрий Бордаков.
Николай Чемезов
6 марта ушёл из жизни актёр Николай Чемезов.
Айсен Дойду
6 марта ушёл из жизни поэт, сценарист Айсен Дойду.

День рождения >>

Андрей Горбачёв
Владимир Гостюхин
Микаэла Дроздовская
Владимир Колганов
Роман Нечаев
Сергей Роженцев
Юлия Сулес
Куман Тастанбеков
Вячеслав Титов
Освальдо Гуиди
Кэтрин Изабелл
Сара Монтьель
Чак Норрис
Дэнни Пуди
Шэрон Стоун
Оливия Уайлд
все родившиеся 10 марта >>

Афиша кино >>

Герой наших снов
комедия, мистика, фильм ужасов
США, 2023
Валентина
детский фильм, комедия, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2021
Демоны дома Гарретов
драма, мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2023
Первая дуэль
боевик, драма, исторический фильм, мелодрама
Франция, 2023
Заклятье. Шестое чувство
триллер, фильм ужасов
Мексика, 2022
Ингеборга Бахман
биография, драма, исторический фильм
Австрия, Германия, Люксембург, Швейцария, 2023
Неспящие в Сеуле
комедия, мелодрама
Южная Корея, 2023
Позывной "Пассажир"
Россия, 2024
Фрау
драма, комедия
Россия, 2024
Роман Костомаров: рожденный дважды
биография
Россия, 2024
Онегин
мелодрама, экранизация
Россия, 2024
Шёпот сердца
драма, мелодрама
Япония, 1995
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен