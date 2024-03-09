«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!»

Джеймс МакЭвой рассказал
в подкасте Restless Natives, как во время съёмок оргии для фильма «Включи солнце!»
(«Turn Up The Sun!») разбил колено. По его словам, это единственная травма, которую он получил на площадке за всю свою карьеру.
«Это был предпоследний день съёмок. Мы снимали импровизированную сцену оргии — в ней участвовало порядка 9 человек. Это были хардкорные танцы, мы все выпили много виски, много целовались, трогали друг друга и раздевались»
, – поделился Джеймс.
Его партнёршей по сцене была испанская актриса Альмудена Амор
. Когда она обхватила Джеймса за шею, он потерял равновесие и упал: «Я держал её вверх ногами, и мы делали что-то странное. В этот момент кто-то схватил меня сзади за шею и начал кусать. Я очень сильно упал и разбил колено в кровь. Это был единственный раз, когда я получал травму во время съемок фильма»
, – рассказал МакЭвой.
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