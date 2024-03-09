«Мы снимали сцену оргии»: Джеймс МакЭвой рассказал, как разбил колено во время съёмок «Включи солнце!»

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«Последний богатырь: Корень зла»: Московская плитка как защита от злых сил

Ваня Дмитриенко и Саша Новиков расскажут про Таню Савичеву 26 марта

«Онегин» Андреасяна и другие примеры необычного режиссерского взгляда

Недавно у актёра родился сын

«Каждой родившей женщине нужно поставить памятник»: Милош Бикович о родительстве

Адвокат с алкогольной зависимостью помогает всем, кроме себя

Натали Портман и Бенджамин Мильпье развелись после 11 лет брака

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Элементарно, «Оскар»: лучшие мультфильмы прошлого года — и кто победит

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