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«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром

1 апреля
2024 год

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1 апреля 2024
Илья Учитель, недавно отпраздновавший премьеру фильма «Летучий корабль», дал интервью журналу Hello! и рассказал, как начал снимать кино. В детстве будущий режиссёр мечтал стать футболистом, но влияние отца, Алексея Учителя, закономерно изменило его планы.

«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром

«В кино я прошёл и воду, и медные трубы. Первый раз, когда я в относительно сознательном возрасте попал на съемки, был на фильме «Край». Папа, когда вспоминает то время, в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами. Что я только не делал — сначала был рабочим, потом помощником костюмеров, закончилось все тем, что меня взяли разводить артистов массовых сцен».

«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром

«До поступления в институт я вообще не мечтал стать режиссером. Все как-то само собой сложилось. То, что кино меня влечет, я осознал перед началом первого курса. Поехал на каникулы в Ялту, а в то время на ялтинской киностудии работал легендарный человек, которого все звали Емельянычем. Не знаю, какую должность он занимал, но в моем понимании он просто руководил киностудией — без Емельяныча в Крыму не решалось ничего. И поскольку его я тоже знал с детства, то позвонил ему, взял в аренду мопед и полторы недели мотался по съемкам. Весь Крым вдоль и поперек исколесил».

«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром

«У нас с папой похожий вайб на съемках. А вот методика управления разная. Ходят слухи, что, в отличие от папы, со мной легко и просто. Но я становлюсь старше, и когда что-то идет не так, тоже начинаю ворчать и бурчать. Но никогда не перехожу на ор, все вопросы пытаюсь решать взвешенно и конструктивно. У папы так же — без тирании. Но это правда, расслабляться он никому не дает. Да и я теперь тоже. Результат должен быть достигнут максимальный из возможных. Я стараюсь создать атмосферу причастности к происходящему каждого человека на съемочной площадке, заразить всех нашим общим делом».
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«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром фотографии
«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром фотографии
«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром фотографии
«Папа в шутку говорит, что я постоянно мешался у него под ногами»: Илья Учитель о решении стать режиссёром фотографии
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