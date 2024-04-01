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Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар

1 апреля
2024 год

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1 апреля 2024
В Москве завершился фестиваль Франкофонии, в рамках которого в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтического драмеди Стефана Бризе «(Не)бывшие». В основе сюжета – отношения бывших любовников, случайно оказавшихся на курорте в мёртвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Гостями показа стали Ирина Хакамада, Марина Александрова, Дарья Жовнер, Виктория Агалакова, Анар и другие.

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Марина Александрова

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Ирина Хакамада

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Дарья Жовнер

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Виктория Агалакова

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Анар

Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар
фото: Мария Фёдорова

Фильм «(Не)бывшие» уже в прокате.
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