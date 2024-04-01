Тепличные условия: Мария Александрова, Ирина Хакамада и Анар

В Москве завершился фестиваль Франкофонии, в рамках которого в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера романтического драмеди Стефана Бризе «(Не)бывшие»
. В основе сюжета – отношения бывших любовников, случайно оказавшихся на курорте в мёртвый сезон, где просто идеальные условия для возобновления романа. Гостями показа стали Ирина Хакамада
, Марина Александрова
, Дарья Жовнер
, Виктория Агалакова
, Анар
и другие.
фото: Марина Александрова
фото: Ирина Хакамада
фото: Дарья Жовнер
фото: Виктория Агалакова
фото: Анар
Фильм «(Не)бывшие» уже в прокате. фото: Мария Фёдорова
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