Наследники: Как дети Алена Делона отравляют последние годы его жизни

На днях суд французского города Монтаржи удовлетворил ходатайство детей 88-летнего Алена Делона об установлении режима усиленной юридической опеки над актёром. Суд ограничил Делона в дееспособности ещё в январе 2024 года, назначив стороннего специалиста, который будет заниматься вопросами медицинского ухода за актёром и распоряжения его имуществом. Все эти инициативы - результат ожесточённой борьбы трёх детей Делона за его наследство.
фото: Ален Делон с детьми
В 2022 году Делон заявил о желании прибегнуть к эвтаназии — актёр, перенёсший два инсульта в 2019 году и давно не покидавший своего поместья в Швейцарии, неоднократно называл эвтаназию идеальным вариантом ухода из жизни. Облетевшая мир новость была, однако, записана не со слов самого актёра, а со слов его старшего сына Энтони, который распространил слух о том, что отец вовсю готовится к процедуре и даже зарядил своих адвокатов. Но то ли Энтони поспешил, выдавая желаемое за действительное, то ли, наоборот, Делон-старший решил не спешить приводить приговор самому себе в исполнение. Так или иначе, эта тема не получила развития. А уже через год Делон-старший брал интервью у Зеленского и был преисполнен готовности отправиться в Киев.
фото: Ален Делон и Хироми Роллен
В Киев он так и не поехал, зато в июне 2023 года выставил на аукционе большую часть своей коллекции произведений искусства, которую он начал распродавать ещё в 2007 году. Вероятно, именно это обстоятельство заставило всех детей Делона — Энтони, Анушку и Алена-Фабьена — забеспокоиться о судьбе наследства. Так как уже 5 июля 2023 года они подали в суд на “сиделку” актёра Хироми Роллен, обвинив её в плохом обращении с Делоном и его собаками. А также в злоупотреблении полномочиями в корыстных целях.
фото: Ален Делон и Хироми Роллен на съёмках фильма "Возвращение Казановы"
Строго говоря, Хироми никакая не сиделка — она много лет жила с Делоном и заботилась о нём после перенесённых инсультов. Делон познакомился с ней ещё в 1990 году на съемках фильма «Танцевальная машина», где она работала ассистенткой режиссёра, а на следующий год они встретились на площадке фильма «Возвращение Казановы». По словам их общего друга, фотографа Мишеля Маризи, Делон и Роллен были близки в течении 30 лет и даже подумывали сочетаться законным браком. Суд не удовлетворил иск детей Делона к Роллен, но они всё же добились её выдворения из поместья актёра. После чего она подала встречный иск, утверждая, что ей были нанесены увечья. Не говоря уже об ущербе чести и достоинства. Суд не удовлетворил и этот иск, однако, вход на территорию поместья ей отныне строго запрещён.
фото: Алан-Фабьен и Энтони Делон
В январе 2024 года Энтони Делон принялся раздавать интервью, в которых заявил, что отец чуть ли не при смерти. И прозрачно намекнул на козни сестры Анушки, которая якобы подталкивает отца к тому, чтобы он внёс изменения в завещании. По словам Энтони, алчная Анушка скрывала от братьев правду о состоянии здоровья отца. И только когда заботливые Энтони и Ален-Фабьен соизволили почтить отца своим вниманием на минувшее Рождество, им вдруг стало понятно, что это Рождество станет для него последним.
фото: Ален и Анушка Делон
После этого заявления последовал новый раунд встречных исков между Анушкой и Энтони, приправленный взаимными оскорблениями и публикацией компромата в соцсетях. Избавившись от Хироми Роллен, Энтони и Ален-Фабьен начали войну против сестры, которой, согласно завещанию, должна отойти половина наследства отца, состояние которого оценивается примерно в €245 млн. Не желая довольствоваться второй половиной наследства, Энтони и Ален-Фабьен инициировали эту унизительную историю с медицинским освидетельствованием и признанием Делона недееспособным. Скорее всего, следующая их цель - доказать, что актуальное завещание актёра было составлено им в не самом трезвом уме и твёрдой памяти.
фото: Ари Булонь
К слову, вместе с Анушкой, Энтони и Ален-Фабьеном мог бы претендовать на наследство их единокровный брат Ари Булонь. Если бы не умер весной 2023 года от алкоголизма на фоне затяжной депрессии. Булонь был внебрачным сыном Делона и солистки группы Velvet Underground Кристы Пэффген. Ари воспитывала мать Делона, но сам Делон упорно не хотел признавать своё отцовство. И Ари много лет тщетно пытался добиться этого признания через суд.
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