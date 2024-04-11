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«За два года — ни одного предложения»: Ольга Будина об отсутствии ролей

11 апреля
2024 год

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11 апреля 2024

Ольга Будина одной из первых однозначно поддержала спецоперацию и отправилась на патриотическое шоу к Вячеславу Манучарову, где высказала несколько неожиданных на тот момент соображений. В частности, Ольга заявила, что задача каждой матери сегодня проследить за тем, чтобы у её сына была военная подготовка. Чтобы он умел стрелять, преодолевать препятствия и был более выносливым физически. А не растекался по креслу перед компьютером. Эти слова были вырваны из контекста и растиражированы в прессе, а актриса была подвержена “хейтерской атаке” и стала токсичной для киноиндустрии.

«За два года — ни одного предложения»: Ольга Будина об отсутствии ролей

В новом интервью Манучарову Ольга призналась, что не получила за прошедшие два года ни одного предложения по работе. «Для многих людей я стала совершенно понятной и прозрачной. Я за эти два года не получила ни одного предложения по съёмкам в фильмах. И практически не получаю предложений выступать в концертах. В телевизоре зрители меня не находят.

Обычно же у актёра есть агенты, которые лоббируют его интересы в разных сферах. У меня нет агента и директора. Мне некогда заниматься поиском такого человека. И для меня совершенно очевидно, что этот человек не может быть иных со мной убеждений. И я думаю, что сегодня сложно будет найти такого агента.
Я себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня — оно как бы бесплатно. А мне же тоже надо кормить семью. Мне интересно, сколько я ещё могу продержаться в этом состоянии. Но я знаю, что проекты, которые у меня появятся, будут правильными».

«За два года — ни одного предложения»: Ольга Будина об отсутствии ролей

Ольга намекнула, что готова была бы заменить какого-нибудь "неправильного" ведущего на телевидении: «Я за то, чтобы в уже существующие телевизионные программы начали приходить правильные люди, чтобы менялся репертуар. Чтобы у нас менялась риторика, а она неминуемо будет меняться».
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 3
Абс   11.04.2024 - 11:26
Помню, в одном интервью она говорила, что можно есть траву сныть. Сезон начинается, Ольга, не унывайте. читать далее>>
№ 2
Наталья Курилова   11.04.2024 - 10:56
Помню, после рождения сына, она вроде бы вообще отказывалась от профессии, по крайнем мере говорила, что ей это неинтересно. Мне кажется, ещё с того времени нужно было заниматься своей занятостью, а теперь... читать далее>>
№ 1
Алексей Селеверов (Ульяновск)   11.04.2024 - 10:24
Когда не нужны в кино, сразу переключаются на телевидение, в какое-нибудь шоу. Ольга видимо надеется, что за патриотизм и военный дух ей обеспечат место ведущей в какой-то политической передаче. Но гарантии... читать далее>>
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