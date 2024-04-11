«За два года — ни одного предложения»: Ольга Будина об отсутствии ролей

Ольга Будина
одной из первых однозначно поддержала спецоперацию и отправилась на патриотическое шоу
к Вячеславу Манучарову
, где высказала несколько неожиданных на тот момент соображений. В частности, Ольга заявила, что задача каждой матери сегодня проследить за тем, чтобы у её сына была военная подготовка. Чтобы он умел стрелять, преодолевать препятствия и был более выносливым физически. А не растекался по креслу перед компьютером. Эти слова были вырваны из контекста и растиражированы в прессе, а актриса была подвержена “хейтерской атаке” и стала токсичной для киноиндустрии.
В новом интервью
Манучарову Ольга призналась, что не получила за прошедшие два года ни одного предложения по работе. «Для многих людей я стала совершенно понятной и прозрачной. Я за эти два года не получила ни одного предложения по съёмкам в фильмах. И практически не получаю предложений выступать в концертах. В телевизоре зрители меня не находят.
Обычно же у актёра есть агенты, которые лоббируют его интересы в разных сферах. У меня нет агента и директора. Мне некогда заниматься поиском такого человека. И для меня совершенно очевидно, что этот человек не может быть иных со мной убеждений. И я думаю, что сегодня сложно будет найти такого агента.
Я себя чувствую бесконечно нужной и востребованной, но то, что я делаю сегодня — оно как бы бесплатно. А мне же тоже надо кормить семью. Мне интересно, сколько я ещё могу продержаться в этом состоянии. Но я знаю, что проекты, которые у меня появятся, будут правильными»
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Ольга намекнула, что готова была бы заменить какого-нибудь "неправильного" ведущего на телевидении: «Я за то, чтобы в уже существующие телевизионные программы начали приходить правильные люди, чтобы менялся репертуар. Чтобы у нас менялась риторика, а она неминуемо будет меняться»
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