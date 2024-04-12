Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»

Киану Ривз
споткнулся о ковёр и сломал коленную чашечку на съёмках фильма «Удача»
(«Good Fortune»). Несмотря на травму, актёр остался на площадке и даже хотел сняться в сцене, где нужно танцевать сальсу.
«Примерно на 15-й день съёмок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». А он по пути споткнулся о ковёр и закричал: «Моё колено!»
— рассказал режиссёр фильма Азиза Ансари
. Он сумел отговорить Ривза от продолжения съёмок, хотя тот намеревался остаться на площадке: «Он такой: «Я сделаю это!» Мы сразу бросились его отговаривать: «Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет»
, – добавил Ансари.
Сюжет «Удачи» пока держится в секрете. Для Ансари фильм станет второй попыткой дебютировать в режиссуре: в 2022 году съёмки его фильма «Быть смертным» приостановили
из‑за обвинений в непристойном поведении в адрес Билла Мюррея
.
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