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Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»

12 апреля
2024 год

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12 апреля 2024
Киану Ривз споткнулся о ковёр и сломал коленную чашечку на съёмках фильма «Удача» («Good Fortune»). Несмотря на травму, актёр остался на площадке и даже хотел сняться в сцене, где нужно танцевать сальсу.

Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача»

«Примерно на 15-й день съёмок я сказал ему: «Эй, просто иди и остынь в своей гримерке, отдохни 15 минут». А он по пути споткнулся о ковёр и закричал: «Моё колено!» — рассказал режиссёр фильма Азиза Ансари. Он сумел отговорить Ривза от продолжения съёмок, хотя тот намеревался остаться на площадке: «Он такой: «Я сделаю это!» Мы сразу бросились его отговаривать: «Киану, успокойся. Мы будем танцевать сальсу, как только твое колено заживет», – добавил Ансари.

Сюжет «Удачи» пока держится в секрете. Для Ансари фильм станет второй попыткой дебютировать в режиссуре: в 2022 году съёмки его фильма «Быть смертным» приостановили из‑за обвинений в непристойном поведении в адрес Билла Мюррея.
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Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача» фотографии
Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача» фотографии
Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача» фотографии
Парадокс: Киану Ривз сломал колено на съёмках фильма «Удача» фотографии
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