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Аманда Байнс учится на мастера по маникюру

13 апреля
2024 год

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13 апреля 2024
38-летняя Аманда Байнс, известная по ролям в комедиях «Она — мужчина», «Любовь на острове», «Чего хочет девушка» и многих других, учится на мастера по маникюру. Вскоре она планирует сдать экзамен и выйти на работу в маникюрный салон.

Аманда Байнс учится на мастера по маникюру

Байнс пыталась сдать экзамен ещё в 2022 году, чтобы получить постоянную работу, но не смогла. Теперь же она снова начала учёбу: «Я вернулась в школу, чтобы изучить теорию маникюра и попрактиковаться в нанесении гель-лака, прежде чем снова сдавать экзамен. Так что я буду готова к работе в маникюрном салоне», — рассказала она в соцсетях.

Перезапускать карьеру в бьюти-сфере бывшая актриса вынуждена из-за наркотической и алкогольной зависимости. В 2013 году после нескольких арестов за вождение в нетрезвом виде, нападение на фанатку и попытку кражи Аманде через суд назначили опекуна. Им стала её мать.
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Аманда Байнс учится на мастера по маникюру фотографии
Аманда Байнс учится на мастера по маникюру фотографии
Аманда Байнс учится на мастера по маникюру фотографии
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