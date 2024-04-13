Аманда Байнс учится на мастера по маникюру

38-летняя Аманда Байнс
, известная по ролям в комедиях «Она — мужчина»
, «Любовь на острове»
, «Чего хочет девушка»
и многих других, учится на мастера по маникюру. Вскоре она планирует сдать экзамен и выйти на работу в маникюрный салон.
Байнс пыталась сдать экзамен ещё в 2022 году, чтобы получить постоянную работу, но не смогла. Теперь же она снова начала учёбу: «Я вернулась в школу, чтобы изучить теорию маникюра и попрактиковаться в нанесении гель-лака, прежде чем снова сдавать экзамен. Так что я буду готова к работе в маникюрном салоне»
, — рассказала она в соцсетях.
Перезапускать карьеру в бьюти-сфере бывшая актриса вынуждена из-за наркотической и алкогольной зависимости. В 2013 году после нескольких арестов за вождение в нетрезвом виде, нападение на фанатку и попытку кражи Аманде через суд назначили опекуна. Им стала её мать.
обсуждение >>