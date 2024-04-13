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«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль»

13 апреля
2024 год

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13 апреля 2024
Данила Козловский признался, что именно он сыграл Бабок-ёжек в фильме Ильи Учителя «Летучий корабль». Ранее стало известно, что его имя убрали из титров картины.

«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль»

«Слушайте! А классные, кстати, актрисы Бабок-ёжек играют. Подскажите кто, а то в титрах не нашёл. Кстати, фильм до сих пор в прокате, за что челобитную бьём министорке ЛОБ», – написал Козловский в социальных сетях. Под «ЛОБ», по всей видимости, Козловский имел в виду министра культуры Ольгу Борисовну Любимову.

«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль»
фото: Данила Козловский в роли Бабки-ёжки

В титры фильма также не попало имя Ксении Раппопорт, которая воплотила на экране образ цыганки-гадалки. На неё в заключительном монтаже «надели» маску при помощи компьютерной графики.
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№ 2
Инна Ерохова   14.04.2024 - 00:45
... Козловский никуда не уехал, живет постоянно в России. И не собирается. Поэтому таких решений, о которых вы тут пишете, он не принимал. читать далее>>
№ 1
server69   14.04.2024 - 00:18
Чего злится-то? Сам уехал. Решение принял самостоятельно. Никто на него не давил. Теперь пусть ждет предложений из Голливуда. У него уже был прекрасный опыт съемки вместе с Кирой Найтли. Правда это была... читать далее>>
Всего сообщений: 2
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персоны
Данила КозловскийКсения РаппопортИлья Учитель
фильмы
Летучий корабль

фотографии >>
«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль» фотографии
«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль» фотографии
«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль» фотографии
«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль» фотографии
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