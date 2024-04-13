«Классные актрисы Бабок-ёжек играют»: Данила Козловский прокомментировал отсутствие своего имени в титрах фильма «Летучий корабль»

«Слушайте! А классные, кстати, актрисы Бабок-ёжек играют. Подскажите кто, а то в титрах не нашёл. Кстати, фильм до сих пор в прокате, за что челобитную бьём министорке ЛОБ», – написал Козловский в социальных сетях. Под «ЛОБ», по всей видимости, Козловский имел в виду министра культуры Ольгу Борисовну Любимову.
фото: Данила Козловский в роли Бабки-ёжки
В титры фильма также не попало имя Ксении Раппопорт, которая воплотила на экране образ цыганки-гадалки. На неё в заключительном монтаже «надели» маску при помощи компьютерной графики.
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