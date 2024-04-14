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Менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

14 апреля
2024 год

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14 апреля 2024
Том Зуто, бывший менеджер групп Mötley Crüe и Guns N’ Roses, назвал Джонни Деппа худшим гитаристом из тех, кого он когда‑либо видел. Воспоминаниями о знакомстве с актёром он поделился в подкасте X5.

Менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни»

В начале 1980-х Зуто встречался с коллективом Rock City Angels, в составе которого играл актёр: «Я видел, что что Джонни Депп не станет рок-звездой. Он дважды приходил ко мне на прослушивание. Это забавная история. Я пришёл на репетицию, менеджер — мой друг, он сказал: «У меня есть группа из Джексонвилля, они великолепны». Я пошёл на них, и они были ужасны. Джонни Депп был худшим гитаристом, которого я когда‑либо видел, но его харизма была безумной», – рассказал Том.

Именно он посоветовал менеджеру группы найти Деппу агента и устроить его на телевидение: «После этого я посмотрел на его менеджера и сказал: «Слушай, приятель, у него ничего не получится, но ты должен найти этому парню агента и устроить его на телевидение или в кино. Этот парень — звезда. Но песни у него отстойные, а музыкант он ужасный», — добавил Зуто.

Через 10 лет он снова увидел Деппа с гитарой в руках и заметил, что актёр стал играть гораздо лучше: «Джонни Депп снова появился в моей жизни, спустя 10 лет. Он, типа, самый большой актёр в мире. И мне звонят. Кто‑то говорит: «Эй, сегодня в голливудском ночном клубе выступает эта группа. Они замечательные. Они из Джексонвилля, и у них знаменитый гитарист, но я не скажу вам, кто это. Просто приходи. И вот я иду и вижу на сцене гребаного Джонни Деппа, а группа — Rock City Angels… Он был не самым лучшим, но у него получалось. Похоже, он наконец-то научился играть», — смеётся Зуто.
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Менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни» фотографии
Менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни» фотографии
Менеджер Guns N’ Roses назвал Джонни Деппа «худшим гитаристом в своей жизни» фотографии
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