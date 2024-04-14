Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

Оперативник Владимир Веревочкин и вор Александр Лойе провели «Операцию "Карпаты"»
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Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актёров, которые «использовали свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Писательница опубликовала серию постов об исследованиях врача Хилари Касс, на основе работ которой в Британии запретили детям и подросткам блокаторы пубертата. Их назначали желающим сменить пол.
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