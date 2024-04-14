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Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

14 апреля
2024 год

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14 апреля 2024

Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актёров, которые «использовали свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Писательница опубликовала серию постов об исследованиях врача Хилари Касс, на основе работ которой в Британии запретили детям и подросткам блокаторы пубертата. Их назначали желающим сменить пол.

Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов

«Над молодыми людьми проводились эксперименты, они остались бесплодными на всю жизнь и испытывали боль. Детям нанесен непоправимый вред, и тысячи людей в этом повинны, причем не только медики, но и знаменитости, беспрекословные СМИ и циничные корпорации», — написала Роулинг в социальных сетях.

Один из подписчиков писательницы выразил уверенность, что она простит Дэниела и Эмму, когда те принесут ей публичные извинения. Роулинг ответила отрицательно: «Боюсь, что нет. Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин».
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Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов фотографии
Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов фотографии
Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов фотографии
Джоан Роулинг заявила, что не простит Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон за поддержку транспереходов фотографии
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