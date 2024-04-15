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«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце

15 апреля
2024 год

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15 апреля 2024
В феврале появилась новость о предполагаемом романе Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце, которые вместе работали над семейной картиной «Я – медведь». На момент их знакомства Никита был женат на Александрине Питиримовой – супруги вместе растили двухлетнюю дочь, из-за чего Агата якобы не захотела продолжать отношения с актёром. И хотя Александрина отрицала причастность Агаты к их расставанию с Никитой, в новом интервью Кологривый признался, что между ним и актрисой действительно был короткий роман.

«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце
фото: Агата Муцениеце и Никита Кологривый

«Можно сказать, что это был роман, если это кому-то нравится. Но он как был, так и сплыл. Я думаю, что это потребность всех артистов, которые играют пары в кино. Это такая помощь игре, то есть поиск тепла и так далее», – сказал Никита в интервью Лауре Джугелии.

«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце
фото: Александрина Питиримова и Никита Кологривый

Тем не менее Кологривый и Питиримова не развелись: они в хороших отношениях и стараются проводить много времени с дочерью, хотя и не живут вместе. Никита признался, что оказался не готов к семье: «Я человек семейный, просто свободолюбивый. Рановато я начал примерять на себя роль мужа. Это тоже большая работа. Думаю, я буду классным мужем лет в 50, но не в 29. Я оказался не готов к семье. Не нужно быть вместе, если ты не до конца уверен в этом. Лучше всего – это честно пообщаться. Во лжи жить нельзя. Я боялся признаться, что хочу ещё погулять, хочу ещё повстречаться. С моей стороны были измены всяческие».
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Я — медведь

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«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце фотографии
«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце фотографии
«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце фотографии
«Рановато я начал примерять роль мужа»: Никита Кологривый признался, что у него был роман с Агатой Муцениеце фотографии
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