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«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

15 апреля
2024 год

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15 апреля 2024
Юлия Пересильд начала музыкальную карьеру с группой «Мандрагора». О своём новом творческом увлечении актриса рассказала в интервью журналу «ОК!».

«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

Сейчас Юлия находится в поиске собственного голоса и вообще того, о чём она будет говорить со слушателями: «Для меня песни всегда были гораздо важнее, чем даже театр, для меня это всегда была своеобразная терапия — всю жизнь, с детства. Это был способ разговаривать и с самой собой, и с зеркалом, и с окружающими, а значит, со всем миром. Мне кажется, я умею разговаривать песнями. И это я сейчас не про вокал — я не певица, но, возможно, я могу донести очень важные и хорошие смыслы».

«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

Первое выступление творческого коллектива уже состоялось на «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ: «Мы назвали нашу первую программу «Планета легкого поведения». Мне очень нравится это название, потому что в нем так много разных смыслов. Жизнь нас всех делает такими тяжелыми, суровыми — такая тяжесть жизнь: тяжело жить, тяжело вставать, тяжело работать, тяжело любить. Где бы найти эту легкость, не беспечность, а легкость в отношениях с людьми», – рассказала Юлия.
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«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры фотографии
«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры фотографии
«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры фотографии
«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры фотографии
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