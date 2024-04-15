«Для меня песни всегда были важнее театра»: Юлия Пересильд о запуске музыкальной карьеры

Юлия Пересильд
начала музыкальную карьеру с группой «Мандрагора». О своём новом творческом увлечении актриса рассказала
в интервью журналу «ОК!».
Сейчас Юлия находится в поиске собственного голоса и вообще того, о чём она будет говорить со слушателями: «Для меня песни всегда были гораздо важнее, чем даже театр, для меня это всегда была своеобразная терапия — всю жизнь, с детства. Это был способ разговаривать и с самой собой, и с зеркалом, и с окружающими, а значит, со всем миром. Мне кажется, я умею разговаривать песнями. И это я сейчас не про вокал — я не певица, но, возможно, я могу донести очень важные и хорошие смыслы»
.
Первое выступление творческого коллектива уже состоялось на «Квартирнике у Маргулиса» на НТВ: «Мы назвали нашу первую программу «Планета легкого поведения». Мне очень нравится это название, потому что в нем так много разных смыслов. Жизнь нас всех делает такими тяжелыми, суровыми — такая тяжесть жизнь: тяжело жить, тяжело вставать, тяжело работать, тяжело любить. Где бы найти эту легкость, не беспечность, а легкость в отношениях с людьми»
, – рассказала Юлия.
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