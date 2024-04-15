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«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли

15 апреля
2024 год

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15 апреля 2024

Потомственные актёры — больная мозоль Никиты Кологривого. В каждом интервью он говорит о разнице между привилегированным классом артистов и обычными пролетариями, которые годами пробиваются туда, где “династийным дитятям” вход открыт с рождения. Новое интервью Никиты, записанное незадолго до его ареста в Новосибирске, не стало исключением. Актёр вновь как следует проехался по Ивану Янковскому. А также поделился подозрением, что Филипп Янковский отомстил ему за сына.

«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли
фото: Никита Кологривый

«У них нет потребности вырываться и прогрызаться. Им не надо этого. Я не видел ни одного династийног потомка, который переплюнул бы деда. Ни Янковский, ни Табаков. Это небо и земля. Ефремов Никита — отдельная история, тут ничего не говорю. Никита хороший. И Ваня Добронравов — но он не из богатой династии, он из актёрской династии.
Моё мнение такое, что Ваня Янковский сыграл не свои роли в «Фишере» и «Слове пацана». Это могли бы сделать лучше как минимум человек 5-6 в нашей стране. И вообще мне кажется, что это какая-то политика, чтоы вернуть его в игру».

«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли
фото: Иван Янковский

После ряда высказываний в адрес Янковского Никиту убрали из проекта, в котором он должен был сниматься вместе с Филиппом Янковским. «Он сделал так, чтобы я не работал. Хотя изначально на меня писали, я играл его молодого. Ну я думаю, что он испугался меня. Мне кажется, это он и попросил снять меня с проекта. Но это моё мнение, оно ничем не подкреплено. Мне кажется, что они захотели мне надавать тумаков, но могут делать это только так».

«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли
фото: Филипп Янковский
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 2
Наталья Курилова   15.04.2024 - 15:45
Пройдет время и сам Никита Кологривый будет протаскивать своё дитя в актёрскую профессию. Так стоит ли начинать ссориться со всеми подряд? Был такой конфликт по-моему у Машкова и Лазарарева-мл. И что?... читать далее>>
№ 1
Юля Наумова   15.04.2024 - 14:34
почему испугался, может ему противно играть с таким выскочкой и не совсем адекватным человеком. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли фотографии
«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли фотографии
«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли фотографии
«Он меня испугался»: Никита Кологривый считает, что Филипп Янковский лишил его роли фотографии
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