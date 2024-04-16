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Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов

16 апреля
2024 год

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16 апреля 2024
14 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь» состоялась большая премьера фантастического фильма «Сто лет тому вперед», снятого по мотивам произведений Кира Булычева. Фильм зрителям представили режиссёр Александр Андрющенко и актёры Марк Эйдельштейн, Даша Верещагина, Александр Петров, Юра Борисов, Константин Хабенский и Виктория Исакова.

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Виктория Исакова с дочерью

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Александр Петров с женой

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Кирилл Митрофанов, Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Софья Цибирёва и Матвей Астраханцев

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Константин Хабенский

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Юра Борисов с Анной Шевчук и дочерьми

Среди гостей премьеры были Юлия Хлынина, Анна Савранская, Степан Белозеров, Дарья Мороз, Игорь Волошин, Анна Бегунова, Марюс Вайсберг, Дарья Екамасова, Александра Киселёва и многие другие.

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Александра Киселёва

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Юлия Хлынина

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Степан Белозёров с супругой

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Лев Зулькарнаев

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Игорь Волошин

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Дарья Мороз

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Дарья Екамасова с дочерью

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Анна Савранская

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов
фото: Анна Бегунова

«Сто лет тому вперед» в прокате с 18 апреля 2024 года.

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Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов фотографии
Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов фотографии
Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов фотографии
Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов фотографии
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