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«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой

16 апреля
2024 год

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16 апреля 2024

Продюсер и генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия — это человек, которому обязаны своей популярностью Регина Тодоренко, Настя Ивлеева, Константин Ивлев и Елена Летучая.

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой
фото: Николай Картозия и Регина Тодоренко

Телевизионная карьера Картозии началась в начале 2000-х на НТВ, где он работал шеф-редактором на программах «Намедни» и «Профессия — репортёр» и продюсировал более десятка популярных шоу. А в 2013 году создал телеканал-антидепрессант «Пятница!», сосредоточившись на развлекательных шоу. В интервью Александру Соколовскому Картозия объяснил феномен Владимира Познера, похвалил бизнес-стратегию Ивлеевой и рассказал, почему интернет так и не победил телевидение

О феномене Познера

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой
фото: Владимир Познер

«У него всегда была фора. Он всегда был в заботливых руках партии и правительства, и ещё некоторых ведомств, которые мы называть не будем. Они несли его в прайм главных каналов. Мы другого не видели ничего кроме Познера. Посмотрите его поздние интервью, допустим, с Земфирой (внесена Министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов 10.02.23). Он просто не знает, что с ней делать, не понимает. Я нормально к нему отношусь, у него очень хорошая реакция. Просто нас задавило его авторитетом за 40 лет».

О непотопляемости телевидения и деловой хватке Насти Ивлеевой

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой
фото: Николай Картозия и Настя Ивлеева

«У меня были некоторые ведущие, которые получали первый хайп на «Орле и Решке», например, зарабатывали первый миллион подписчиков в ютюбе или соцсетях. И говорили: всё, я ухожу с телека, это всё старьё. Ну это [недальновидные люди], которые в бизнесе ничего не понимают. Вот Настя Ивлеева очень чётко всё понимает. Она же тоже пришла в «Орла и Решку», когда у неё было, ну, 2 миллиона подписчиков. После первого сезона их уже было 6 миллионов и так далее. Она делала свои ютюб-проекты, была активна в соцсетях, но она никогда не отказывалась от телека, потому что телек — это топ-100 первых рекламодателей. Это дополнительная аудитория, которой в интернете нет. Она складывала эти деньги и смогла приобрести себе большой изумруд.
Понимаете, очень многие блогеры идут на телек, даже за маленькие деньги, потому что это для родителей. Наконец-то дочу признали. А то какой-то проституцией в ютюбе занималась. А тут статус — телевизионная ведущая».

О Елене Летучей и выгорании

«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой
фото: Елена Летучая

«Я искал для «Ревизорро» ведущих везде. У меня были стюардессы, была женщина-патологоанатом. Но всё мне не нравилось, не точно было. Лена работала у нас редактором. Выглядит как варяжская княжна. Подчиняться такой белой госпоже в нашем генетическом коде. Мы, естественно, подписали кабальный договор, зарабатывала она 50 тысяч рублей за выпуск. Шоу стало легендарным, и уже это пришло к пяти миллионам. Она очень смелая. Её пытались зарезать, убить, ударить сковородкой в каждом городе. И в Салихарде случилась катастрофа, когда они попали в страшнейшую драку. Их там просто убили бы. И Лена схватила паническую атаку и сказала: «Всё, не могу больше». Но вот пять лет она уже не работает на «Пятнице» и вообще нигде. И по-прежнему во всех светских хрониках и везде она “известная телеведущая”. Когда б ещё такое было?»
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«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой фотографии
«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой фотографии
«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой фотографии
«Она всё очень чётко понимает»: Николай Картозия о деловой хватке Насти Ивлеевой фотографии
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