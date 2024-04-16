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Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс»

16 апреля
2024 год

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16 апреля 2024
В октябре прошлого года в зале «MTC Live Холл» состоялся трёхдневный концерт певицы Anna Asti «Феникс», названный в честь её талисмана. Запись грандиозного шоу, где Анна исполняет любимые песни из дебютного альбома «Феникс» и новой пластинки «Царица» выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION 17 апреля.

Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс»

Концерты певицы сопровождали хореографические выступления и акробатические трюки, пиротехника и уникальные спецэффекты, созданные специально для шоу. Ключевым элементом действия стала фигура Феникса, облетающая зрительный зал в момент исполнения песни. Другая завораживающая часть декораций — девятиметровые зеркальные руки, меняющие своё положение от номера к номеру. За время шоу Анна сменила около 9 образов и даже пела на высоте 15 метров.

Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс»
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Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс» фотографии
Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс» фотографии
Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс» фотографии
Пиротехника и акробаты: Цифровая премьера шоу Anna Asti «Феникс» фотографии
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