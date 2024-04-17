Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская

15 апреля в Москве состоялась церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента. Мероприятие открыл Сергей Минаев
с короткой лекцией о влиянии новых технологий и ИИ. После чего на сцену поднялись ведущие церемонии Дмитрий Дибров
и Юлианна Караулова
. Среди победителей премии были: Тина Канделаки
(спецприз), Азамат Мусагалиев
и Гарик Харламов
(в номинации "Интервьюер года" за шоу «Кстати»), Никита Ефремов
и Иван Янковский
(в номинации "Лучший актёр интернет-сериала" за роли в «Библиотекаре»
и «Слове пацана»
), Любовь Аксёнова
(в номинации "Лучшая актриса интернет-сериала" за роль в «Жить жизнь»
), Жора Крыжовников
(номинация "Лучший режиссёр интернет-сериала" за проект «Слово пацана») и Фёдор Бондарчук
(в номинации "Лучший продюсер"). Лучшим интернет-сериалом были признаны режиссёрский дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после»
и «Слово пацана».
фото: Тимур Вайнштейн и Фёдор Бондарчук
фото: Любовь Аксёнова
фото: Ольга Бузова
фото: Тина Канделаки
фото: Дарья Мороз
Среди гостей премии были замечены Анна Котова
, Сабина Ахмедова
, Мария Миногарова
, Наталья Подольская
, Светлана Степанковская
, Мария Андреева
, Алла Сигалова
и многие другие.
фото: Мария Миногарова
фото: Анна Котова
фото: Алла Сигалова
фото: Марина Ворожищева
фото: Светлана Степанковская
фото: Сабина Ахмедова
фото: Мария Андреева
фото: Дмитрий Дибров фото: Юлианна Караулова
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