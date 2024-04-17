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Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская

17 апреля
2024 год

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17 апреля 2024
15 апреля в Москве состоялась церемония вручения V Национальной премии в области веб-контента. Мероприятие открыл Сергей Минаев с короткой лекцией о влиянии новых технологий и ИИ. После чего на сцену поднялись ведущие церемонии Дмитрий Дибров и Юлианна Караулова. Среди победителей премии были: Тина Канделаки (спецприз), Азамат Мусагалиев и Гарик Харламов (в номинации "Интервьюер года" за шоу «Кстати»), Никита Ефремов и Иван Янковский (в номинации "Лучший актёр интернет-сериала" за роли в «Библиотекаре» и «Слове пацана»), Любовь Аксёнова (в номинации "Лучшая актриса интернет-сериала" за роль в «Жить жизнь»), Жора Крыжовников (номинация "Лучший режиссёр интернет-сериала" за проект «Слово пацана») и Фёдор Бондарчук (в номинации "Лучший продюсер"). Лучшим интернет-сериалом были признаны режиссёрский дебют Дарьи Мороз «Секс. До и после» и «Слово пацана».

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Тимур Вайнштейн и Фёдор Бондарчук

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Любовь Аксёнова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Ольга Бузова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Тина Канделаки

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Дарья Мороз

Среди гостей премии были замечены Анна Котова, Сабина Ахмедова, Мария Миногарова, Наталья Подольская, Светлана Степанковская, Мария Андреева, Алла Сигалова и многие другие.

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Мария Миногарова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Анна Котова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Алла Сигалова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Марина Ворожищева

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Светлана Степанковская

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Сабина Ахмедова

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Мария Андреева

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Дмитрий Дибров

Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская
фото: Юлианна Караулова
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обсуждение >>
№ 1
Альбина2365   17.04.2024 - 11:43
Аксенова - красивая и талантливая артистка. Хотя в Почке она сыграла ярче, чем в Жить жизнь. Но все равно победа заслуженная. И Любе очень идет новый образ. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
БиблиотекарьЖить жизньСекс. До и послеСлово пацана. Кровь на асфальте

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Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская фотографии
Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская фотографии
Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская фотографии
Сеть лучших: Любовь Аксёнова, Тина Канделаки и Наталья Подольская фотографии
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