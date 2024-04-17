Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд»

«Я скажу, что звёздным детям, на мой взгляд, очень тяжело и опасно принимать участие в таких шоу. Зрители изначально необъективны. Они обращают пристальное внимание и решают, хорош этот ребёнок или нет, не только потому, как он исполняет эту песню, но и потому, как они относятся к его родителям. К сожалению, эти дети — заложники своего статуса, им надо всё время соответствовать. Над ними всегда будет вот эта вот фраза: «Да, на нём-то природа отдохнула, не то, что на маме». И это нечестно по отношению к этим детям. Также, как это нечестно по отношению к участникам, у которых нет известных родителей.
Но в спорте всё просто: да путь ты сыном хоть принца Чарльза. Ты вышел на корт, и тебя задрал простой парень из «Спартака» по фамилии Рублёв. Ну и всё, разбежалисб. А музыка — субъективная история. Нравится не нравится. Судьи тоже сидят там, и многое зависит от того, дружат они с мамой и папой или нет».
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