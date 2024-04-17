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Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд»

17 апреля
2024 год

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17 апреля 2024
После перезапуска «Фабрики звёзд» Елена Ханга выразила критическое мнение по поводу участия в таких конкурсах детей знаменитостей (в состав участников вошли сыновья Тины Канделаки, Сергея Филина и Михаила Круга). В эфире шоу «OK! На связи» телеведущая объяснила, почему, на её взгляд, это нечестно и опасно.

Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд»
фото: Лео Канделаки

«Я скажу, что звёздным детям, на мой взгляд, очень тяжело и опасно принимать участие в таких шоу. Зрители изначально необъективны. Они обращают пристальное внимание и решают, хорош этот ребёнок или нет, не только потому, как он исполняет эту песню, но и потому, как они относятся к его родителям. К сожалению, эти дети — заложники своего статуса, им надо всё время соответствовать. Над ними всегда будет вот эта вот фраза: «Да, на нём-то природа отдохнула, не то, что на маме». И это нечестно по отношению к этим детям. Также, как это нечестно по отношению к участникам, у которых нет известных родителей.

Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд»

Но в спорте всё просто: да путь ты сыном хоть принца Чарльза. Ты вышел на корт, и тебя задрал простой парень из «Спартака» по фамилии Рублёв. Ну и всё, разбежалисб. А музыка — субъективная история. Нравится не нравится. Судьи тоже сидят там, и многое зависит от того, дружат они с мамой и папой или нет».
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№ 1
Юля Наумова   17.04.2024 - 13:51
а еще, должны принимать участие ребята, которые умеют петь и обладают талантом, а не потому что они чьи-то дети. читать далее>>
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Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд» фотографии
Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд» фотографии
Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд» фотографии
Елена Ханга объяснила, почему не одобряет участие детей знаменитостей в «Фабрике звёзд» фотографии
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