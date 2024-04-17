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Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни

17 апреля
2024 год

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17 апреля 2024
Телеведущая Елена Ханга, много лет проработавшая в прямом эфире, в студии шоу «ОК! На связи» вспомнила гомерически смешной эпизод из рабочей практики.

Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни

«Были случаи, который выматывали. Вышел фильм «Особенности национальной охоты в зимний период». И редактор говорит: «Давайте сделаем выпуск о пьянстве». А юристы говорят: «Ни в коем случае, иначе это будет расценено как реклама алкоголя. Будут большие неприятности». А редакторы: «Да мы так сделаем, мы между струек пройдёмся, будет нормально. Давайте позовём Булдакова, который расскажет о съёмках в фильме. А следом мы позовём людей, которые расскажут, что пить — плохо».

Мы вели эту передачу с Даной Борисовой. В прямом эфире. У нас ещё и звонки выводили в прямой эфир. Приходит Булдаков, народный любимец, и рассказывает, как вкусно это пить, как то. И пошли звонки: как вы можете, в нашей стране такая проблема, что вы рекламируете и т.д. Мне шеф-редактор говорит в ухо: «Лен, надо сползать с этой темы». Я говорю: «Спокойно, сейчас следующий герой придёт, всё будет нормально».
Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни

Появляется следующий герой, пианистка. Она идёт из кулисы, и я вижу, что неровным шагом. Подсаживается и говорит: «Да, пить, конечно нехорошо. Знаете, почему? Мимо клавиш играешь. Вот я выпью…» Мне шеф-редактор говорит:«Лен! Ты видишь. что происходит?! Не разговаривай с ней!» А с кем мне разговаривать? И я начинаю говорить с Даной: «Дана, правда плохо пить?». «Да». «Ты же никогда?» «Никогда». «И я никогда, ни за что». Шеф-редактор говорит: «Лена, ещё 2 минуты продержитесь, сейчас придёт эксперт и расскажет о статистике употребления алкоголя в нашей стране».

Приходит этот специалист, садится на диванчик рядом с Даной, и я вижу, что он смотрит мимо неё, куда-то вдаль. Он оказывается, тоже пришёл весёлый. Мне шеф-редактор говорит: «Лена, не разговаривай с ним!» И мы опять начали общаться с Даной. Потом пришёл руководитель очень популярного ансамбля из 70-80-х. А его уже редакторы накрутили, он вошёл и тут же говорит: «Я хочу сделать заявление! Я категорически против! Я никогда не разрешал своим ребятам пить вино. Особенно перед выступлением». А пианистка говорит: «Конечно, потому что они все колются». После этого эфира я вышла вся взмокшая».
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№ 1
Юля Наумова   17.04.2024 - 14:00
и правда забавный момент, средь белого дня почти все пьяные.)) надо было Булдакова слушать и все. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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фильмы
Особенности национальной охотыОсобенности национальной охоты в зимний период

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Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни фотографии
Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни фотографии
Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни фотографии
Елена Ханга вспомнила самый выматывающий и смешной эфир в своей жизни фотографии
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