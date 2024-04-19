Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой

16 апреля в кинотеатре в Музее Москвы состоялась премьера сериала «Ректор»
о гениальном учёном-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха. Ради этого он даже готов стать ректором университета, несмотря на то, что это предложение выглядит крайне подозрительно… Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Владимир Канухин
, Михаил Горевой
, Виктория Полторак
, Анастасия Шукевич
, а также Екатерина Молоховская
, Яна Крайнова
, Дмитрий Тополь
и другие.
фото: Владимир Канухин
фото: Михаил Горевой
фото: Анастасия Шукевич
фото: Виктория Полторак
фото: Яна Крайнова
фото: Екатерина Молоховская
фото: Дмитрий Тополь
Сериал «Ректор» полностью выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 25 апреля. фото: Продюсер Жан Просянов
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