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Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой

19 апреля
2024 год

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19 апреля 2024
16 апреля в кинотеатре в Музее Москвы состоялась премьера сериала «Ректор» о гениальном учёном-социофобе, который пытается изобрести лекарство от страха. Ради этого он даже готов стать ректором университета, несмотря на то, что это предложение выглядит крайне подозрительно… Среди гостей премьеры были исполнители главных ролей Владимир Канухин, Михаил Горевой, Виктория Полторак, Анастасия Шукевич, а также Екатерина Молоховская, Яна Крайнова, Дмитрий Тополь и другие.

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Владимир Канухин

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Михаил Горевой

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Анастасия Шукевич

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Виктория Полторак

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Яна Крайнова

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Екатерина Молоховская

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Дмитрий Тополь

Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой
фото: Продюсер Жан Просянов

Сериал «Ректор» полностью выйдет в онлайн-кинотеатре PREMIER 25 апреля.
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Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой фотографии
Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой фотографии
Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой фотографии
Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой фотографии
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