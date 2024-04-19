Лекарство от страха: Владимир Канухин, Яна Крайнова и Михаил Горевой

что почитать?

В прокате с 1 января 2025 года

Мы в город Изумрудный идём дорогой трудной: тизер-трейлер семейного блокбастера «Волшебник Изумрудного города»

Премьера фильма «Сто лет тому вперёд»

Назад в будущее: Виктория Исакова, Дарья Мороз и Юра Борисов

Интервью

Мэтт Браун: «Хопкинс показал, что происходило у Фрейда в голове»

Режиссер «По Фрейду» о работе с Энтони Хопкинсом и вещах, неподвластных времени